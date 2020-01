Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) "Manche Schüler wählen unsere Schule, weil ihre Freunde auch an ‚der Schweitzer’ weitermachen wollen", hat Rektor Sebastian Mrosek erfahren. Vor den Siebt- und Achtklässlern der nach dem Tropenarzt benannten Schule fragt deren neuer Leiter: "Wer ist dieser Schweitzer, dessen wunderbaren Namen unsere Schule trägt?". Es gibt an diesem 14. Januar allen Grund, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Genau vor 145 Jahren wurde Albert Schweitzer im elsässischen Kaysersberg geboren. Um den Spuren nachzugehen, die der Nobelpreisträger hinterlassen, hat Mrosek sein Vorvorgängerin eingeladen. Es ist still, als Sybille Kutschke-Stange die Stimme erhebt. Die in der Aula sitzenden Schüler haben sie als Rektorin nicht mehr erlebt. Fast aber scheint es so, als habe sich der Geist ihrer Amtszeit bis heute gehalten. Respekt zollen, zuhören.

"Albert war ein miserabler Schüler." Mit diesem Satz kann Kutschkie-Stange manchen Schüler in ihren Bann ziehen. Ein Nobelpreisträger, der ein fauler Junge war? Er sei zudem ein Schüler gewesen, der die üblichen Mutproben nicht mitgemacht habe. "Es soll auch an dieser Schule welche geben, die dabei nicht mitmachen", merkt die einstige Rektorin fast anerkennend an. Mit bildhaften Worten erzählt Kutschke-Stange, wie Schweitzer 1913 in Lambarene (Gabun) "auf einem schmalen Boot ankam" und "aus einem kleinen Hühnerstall ohne Strom das erste Hospital machte". Er setzte sich für Leprakranke ein, kämpfte gegen Atomwaffen und freute sich 1964 über die per Brief aus Hennigsdorf gesandte Bitte, der neuen Schule seinen Namen geben zu dürfen.

Über Jahre war dieser Albert-Schweitzer-Gedenktag Tradition in der Schule. In den vergangenen Jahren sei diese etwas eingeschlafen. Am Dienstag gehörten die ersten Unterrichtsstunden in allen Klassen dem Namenspatron. "Tradition, Toleranz, Teamgeist" verkündet ein Plakat in der Aula über die Werte der Schule. Albert Schweitzer hätte das gefallen.