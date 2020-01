Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) In den kommenden Wochen wird das Thema Kita wieder eine zentrale Rolle in der Neuruppiner Lokalpolitik spielen. Grund dafür sind einige Anträge von verschiedenen Fraktionen. Die Diskussionen beginnen am kommenden Dienstag, 21. Januar, im Sozialausschuss. Dieser beginnt um 18.30 Uhr im Saal des Rathauses.

Die SPD hat es dabei vor allem auf die Öffnungszeiten in den städtischen Kitas abgesehen. Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob es einen Bedarf bei den Eltern gibt, diese Zeiten auszuweiten. Die Empfehlung der Politiker: Die Verwaltung soll eine anonyme Umfrage starten, gesteuert durch die Leitung der jeweiligen städtischen Kita. Das Ergebnis soll im zweiten Quartal 2020 vorliegen. Der Hintergrund des Vorstoßes der Sozialdemokraten ist, dass fehlende oder nicht ausreichende Betreuungszeiten Eltern und Alleinerziehende auch in Neuruppin vor große Herausforderungen stellen. Zuweilen könne, heißt es in dem Antrag der SPD, eine Vollzeitbeschäftigung gar nicht nachgegangen werden, was wiederum zu großen finanziellen Einbußen führt.

Auch die Linke interessiert sich für Verbesserungen im Kita-Bereich. Die Fraktion will die Verwaltung beauftragen zu prüfen, welche Möglichkeiten es in Neuruppin gibt, mehr Flexibilität für die Eltern bei Betreuungszeiten in Hort und Kita zu schaffen. Vor allem in Ferienzeiten gebe es nur sehr wenig Flexibilität für Familien in diesem Punkt, so die Linke.

Die AfD interessiert sich auch für die Kita: Sie will ergründen, warum der Krankenstand beim Personal hoch ist. Für präventive Schritte empfiehlt sie eine Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg.