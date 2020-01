Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Für den Straßenausbau werden in Brandenburg keine Anliegerbeiträge mehr fällig, seit die frühere Landesregierung ihre Aufhebung beschlossen hat. Als Kompensation zahlt das Land den Kommunen einen Mehrbelastungsausgleich. Er beträgt 1416,77 Euro pro Straßenkilometer. Das ergibt pro Jahr für Oranienburg eine Summe von 570 000 Euro. "Dieser Betrag steht der Stadt ohne Zweckbestimmung zur Verfügung. Damit das Geld aber nicht allgemein im Haushalt versickert, wollen wir es zweckbestimmt auch für den Straßenbau einsetzen", begründete der SPD-Stadtverordnete Björn Lüttmann einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion. Dafür gab es grünes Licht von allen Stadtverordneten.

Eine große Mehrheit sprach sich am Montag auch für den weiteren SPD-Vorschlag aus, in kleinen Anliegerstraßen mit wenig Verkehr auch einen einfachen Straßenbau, etwa mit einer Asphalt-Spritzdecke, vorzunehmen. Abgelehnt wurde indes der SPD-Vorschlag bei einem Ausbau von Sandpisten zu prüfen, ob die Stadt dafür mehr als zehn Prozent zahlen soll. Bisher werden in diesen Fällen Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 Prozent für die Anlieger fällig. Dabei wird es nach Ablehnung des SPD-Vorschlags erst einmal bleiben.