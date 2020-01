Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Es gibt ein paar Momente im Leben, an die man sich immer erinnern wird – schöne und weniger schöne. Einen besonders schönen Moment, gar einen Glücksmoment, erlebten Astrid und Judith Ruchotzke am vergangenen Freitag. Da eröffneten Mutter und Tochter nämlich ihre erste gemeinsame Bilderausstellung in der Bibliothek in Bad Freienwalde. Die trägt dann auch passenderweise den Titel "Glücksmomente. Mutter und Tochter – zwei Frauen, zwei Wege".

Dass es überhaupt zu der gemeinsamen Ausstellung der beiden Künstlerinnen kam, ist Karola Kollath, Leiterin des Bereichs Kreis- und Öffentlichkeitsarbeit und Leihverkehr der Bibliothek, zu verdanken. "Sie hat uns immer wieder auf die Füße getreten und angetrieben", gab Astrid Ruchotzke in ihrer Eröffnungsrede zur Vernissage zu. Bereits zu Beginn des vergangenen Jahres habe Kollath die Idee gehabt, als sie hörte, dass Mutter und Tochter beide malen und auch noch beide in der Künstlergruppe um Christine Hielscher aus Gersdorf tätig sind. Astrid Ruchotzke belegte 2015 ihren ersten Kurs bei Hielscher, Judith folgte im Jahr 2017.

In der Seele Zwillinge

"Wir haben die Ausstellung immer wieder hinausgezögert, weil es unsere erste ist und wir uns nicht richtig getraut haben", schildert Judith Ruchotzke, warum ein Jahr von der Idee bis zur Umsetzung verging. Nun war es dann aber doch endlich soweit, Mutter und Tochter stellen sich mit ihrer Kunst der Öffentlichkeit. Vor allem Freunde und Verwandte waren zur Vernissage erschienen, um die Werke der beiden Künstlerinnen unter die Lupe zu nehmen. Bilder der vergangenen beiden Jahre zeigen sie in der Ausstellung, die noch bis zum 27. März während der Öffnungszeiten der Bibliothek zu sehen ist.

Zwei Frauen, zwei Wege lautet der Titel der Ausstellung. Im Gespräch mit den beiden wird deutlich, dass diese Wege zu großen Teilen sehr ähnlich verlaufen und viele Schnittpunkte aufweisen. Das ist erst einmal nicht verwunderlich, schließlich handelt es sich ja um Mutter und Tochter. Dennoch ist es sicher nicht selbstverständlich, dass die beiden dasselbe Hobby teilen und auch noch in derselben Künstlergruppe tätig sind. Gegen das Malen konnten sie sich offenbar gar nicht wehren. Schon Astrid Ruchotzkes Vater, Friedhelm Gärtner, habe gemalt, es sei also wohl irgendwie eine genetische Bestimmung vorhanden. Vielleicht liegt die Ähnlichkeit auch darin begründet, dass beide am selben Tag Geburtstag haben, am 27. Mai.

Von abstrakt bis gegenständlich

Bei allen Gemeinsamkeiten und der tiefen inneren Verbundenheit, die offenbar zwischen den beiden besteht, es gibt tatsächlich auch Unterschiede zwischen Mutter und Tochter. Kein Wunder, Astrid ist 63 Jahre alt, Judith 37 – da muss sich der Blick auf die Welt, das Empfinden und der Ausdruck von Gefühlen unterscheiden. So sind denn auch ihre Malstile ganz verschieden. Astrid zeigt in der gemeinsamen Ausstellung vor allem abstrakte Bilder, Judith ist in ihren Stillleben dagegen gegenständlich unterwegs. Eine zweite gemeinsame Ausstellung sei übrigens möglich, bis dahin werde aber sicher eine Weile ins Land gehen.