Ines Rath

Lebus (MOZ) Ende 2018 wurde die Kita-Kostenbeitragssatzung für die Nutzung der drei städtischen Kitas in Lebus, Mallnow und Wulkow sowie des Hortes in der Burgschule schon einmal geändert. Damals ging es vor allem um neue Kalkulationen. Nun soll die Satzung wieder angepasst werden – an neue gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Gute-Kita-Gesetz des Bundes. Mit dessen Umsetzung hatte die Landesregierung die Beitragsfreiheit für das letzte Kita-Jahr beschlossen.

Die dadurch wegfallenden Elternbeiträge bekommen die Kita-Träger-Gemeinden vom Land in Form einer Pauschale ersetzt. So erhalte die Stadt Lebus für die in ihren Kitas betreuten Vorschulkinder monatlich 125 Euro je Kind – und mache damit keinen Verlust, sondern sogar ein kleines Plus. Das müsse laut Ministerweisung für die Verbesserung der Qualität der Betreuung eingesetzt werden. Das erklärte Hartmut Scheffer den Mitgliedern des Sozialausschusses der Stadt in ihrer jüngsten Beratung. Der Zeschdorfer, einst Mathematiklehrer, ist ein externer Experte in Sachen Elternbeitragsberechnung.

Wie der Gesetzgeber wollen auch die Lebuser Stadtverordneten, dass andere Eltern nicht die Zeche für das beitragsfreie letzte Kita-Jahr zahlen müssen. Die Vorschläge, die Scheffer zur Neugestaltung der Elternbeitragstabelle vorgelegt hat, lassen im Gegenteil sogar eine Entlastung vieler Eltern erkennen. Vor allem bei den Höchstbeiträgen.

Die liegen bisher im Krippenbereich bei 295 Euro und könnten dem Vorschlag zufolge auf 174 Euro sinken. Der Hintergrund sind gesunkene Kosten für die sehr gut ausgelasteten Kitas der Stadt. Laut Gesetz zahlen nur jene Eltern, die den Höchstbeitrag bezahlen müssen, die tatsächlichen Platzkosten, erklärte Scheffer.

Wobei der zu zahlende Beitrag durchaus höher sein kann. Denn die Berechnungsgrundlage ist jeweils eine Betreuungszeit von sechs Stunden. "Die meisten berufstätigen Eltern müssen ihre Kinder länger in der Einrichtung lassen", weiß die Stadtverordnete Christin Fritz, selbst Mutter von vier Kindern. Bei Betreuungszeiten von mehr als zehn Stunden wird jeweils ein Aufschlag von 20 Prozent fällig. Der Eltern-Höchstbeitrag läge dann bei mehr als 200 Euro im Monat.

Die entscheidende Frage, die die Stadtverordneten zu beantworten haben, sei die, "ab welcher Einkommenshöhe Sie den Eltern den Höchstbetrag zumuten wollen", also "was für Sie gut verdienen bedeutet", sagte Scheffer. Gesetzliche Vorgaben gebe es dazu nicht. Sein Vorschlag: Statt der bislang rund 3500 Euro soll künftig ab einem monatlichen Nettoeinkommen der Eltern von rund 3600 Euro der Höchstbeitrag fällig werden.

Das stieß in der Beratung auf Widerstand. So meinte unter anderem die Leiterin der evangelischen Kita "Kirchenmäuse" in Lebus, Bärbel Reichardt: Ein Familieneinkommen in dieser Höhe sei nicht wirklich viel, da würden fast 200 Euro für die Kita – das Essengeld kommt ja noch dazu – durchaus weh tun, so die berufene Sachkundige im Ausschuss. Eine gesetzliche Einkommens-Untergrenze gibt es allerdings: Bis zu 20 000 Euro netto im Jahr müssen Eltern keine Kita-Gebühren zahlen. Dafür bekommt die Träger-Kommune eine Pauschale von 12,50 Euro pro Kind und Monat vom Land.

Diskussion um Mindestbeiträge

Bleiben wird es bei der Staffelung der Beiträge nach der Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, die in einer Familie leben. In Diskussionen mit dem Seelower Jugendamt habe sich gezeigt, dass die Behörde an diesem Aspekt sozial verträglicher Elternbeiträge nicht rütteln lasse – selbst wenn Eltern tatsächlich reich wären, so Scheffer. So werden für das zweite Kind 80 Prozent, für das dritte und jedes weitere 60 Prozent des Regelsatzes fällig.

Diskussionsbedarf gibt es noch zu den vorgeschlagenen Mindestbeiträgen von 14 bzw. 20 Euro je nach Betreuungszeit für Kita- und Hort-Kinder. Die Ausschussmitglieder haben bisher kein Votum zur Satzungsänderung abgegeben. Erst muss noch geklärt werden, wie viel die Änderungen die klamme Stadt kosten werden.