Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) "Welcome to Janta Island" heißt die vierte Ausstellung in der Galerie Fenster an der Brandenburger Allee.19 im Brandenburgischen Viertel, die noch bis zum 1. März gezeigt wird. Zu sehen sind Werke von Phillip Janta, Jahrgang 1980, der als Illustrator, Grafiker und Siebdrucker arbeitet und mit Bildern voller Ruhe, Wärme und Abenteuern punktet. Die Schau kann seit Anfang des Jahres jeweils sonnabends und sonntags von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden. "Außerdem ist auch zu den Veranstaltungen und nach Vereinbarung geöffnet", sagt Udo Muszynski, der die Galerie Fenster für die Wohnungsgenossenschaft 1893 betreut. Zur Ausstellung gebe es ein umfangreiches Rahmenprogramm, teilt er weiter mit. So heißt es am 23. Januar und am 20. Februar jeweils ab 19 Uhr: "Shared reading: Wir lesen und unterhalten uns über Kultur." Zu Gast ist beide Male Carsten Sommerfeldt von der in Gründung befindlichen gemeinnützigen Shared Reading gGmbH.

An allen Sonntagen im Februar läuft ab 13 Uhr ein Schatzinsel-Film für große und kleine Leute, in dem auch ein berühmter Frosch eine Rolle spielt.