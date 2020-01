Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Neue Gesichter wird es demnächst bei der Polizei in Schwedt geben. Die hiesigen Beamten bekommen Verstärkung. Sarah (21 Jahre) und Max (24 Jahre)* wechseln jetzt erstmals vom Hörsaal in den Streifenwagen. Sie sind Polizeikommissaranwärter und für drei Monate in der Polizeidirektion Ost im Einsatz. Dazu gehören auch die Dienststellen in Schwedt und Prenzlau, denen die beiden zugeordnet sind.

Der 24-Jährige, der ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, hat nach seinem Abi ein Bauingenieursstudium aufgenommen. Dann entschloss er sich für eine Bewerbung bei der Polizei. Sarah absolvierte ihr Abitur und ging danach für ein Jahr nach Australien. Anschließend bewarb sie sich bei der Polizei und jobbte bis zu ihrem Dienstantritt in Oranienburg.

Ziel ist es, in der Zeit des Projekts, die Schutzpolizei von der Pike auf kennenzulernen. Sarah und Max werden demnächst hier unterwegs sein.

* Auf Wunsch der Polizei sollen die Studierenden nicht mit ihrem Nachnamen identifizierbar sein.