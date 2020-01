Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Der Tierliebe der Woltersdorferin Vanessa Magalowski ist vermutlich das Überleben eines Jungschwans vom Flakensee zu verdanken. Die 22-Jährige hatte das entkräftete Tier am Montagnachmittag auf dem Heimweg nahe der Ethel-und-Julius-Rosenberg-Straße entdeckt, wie sie erzählt. Der Schwan blieb zusammengekauert sitzen, als sie vorsichtig näher trat. Das machte Vanessa Magalowski stutzig. Sie ging zunächst nach Hause und wartete eine Weile, um sich dann noch einmal vom Zustand des Schwans zu überzeugen: unverändert.

Die Tierfreundin verfolgt schon lange das Tun des Vereins Notkleintiere aus Wensickendorf bei Oranienburg, der sich auch um die Rettung von Wildtieren kümmert. Die Retter entschieden, den Schwan mit auf ihren Hof zu nehmen. Dort geht es ihm gut, wie Steve Giese am Dienstag berichtete. "Er frisst und ist mit den drei anderen Schwänen unterwegs, die bei uns in Pflege sind." Nun müsse er zu Kräften kommen. In voraussichtlich drei Wochen soll er zurück an den Flakensee gebracht werden.

Im Internet:www.notkleintiere.de