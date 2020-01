Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bei manchen Großprojekten geht es mit der Genehmigung ganz schnell, bei anderen, kleinern Bauprojekten, dauert es etwas länger – und das kostet richtig viel Geld: Der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) will seine Abwasserbehandlungsanlage im Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal erweitern. Die Kostenschätzungen liegen derzeit bei 20,8 Millionen Euro.

Dabei war der TAZV ursprünglich von 16,5 Millionen Euro ausgegangen. Bis allerdings die Genehmigungsunterlagen bearbeitet wurden, seien eineinhalb Jahre vergangen, erklärt Heike Herrmann, Verbandsvorsteherin des TAZV. In dieser Zeit sind auch die Baupreise rasant gestiegen. Mit den jetzt kalkulierten Kosten habe man aber realistische Zahlen, so die Verbandsvorsteherin.

Hintergrund für die Millioneninvestition ist, dass die Papierfabrik, die Haupteinleiter von Abwasser ist, die Produktion erhöhen will. Die Jahreskapazität bleibt zwar gleich, aber es können mitunter andere Tagesspitzen entstehen. Jürgen Köpke, Betriebsstättenleiter Abwasser beim TAZV, nennt noch einen weiteren Grund, weshalb nachgerüstet werden muss. Die Zusammensetzung von Altpapier habe sich verändert. Heute entsteht bei der Verarbeitung von Altpapier mehr Abwasser, mehr Fracht pro Kilo, weil sich die Zusammensetzung verändert hat. Mit der geplanten Maßnahme soll auch die Betriebssicherheit der Anlage erhöht werden.

Neuer Anaerobenreaktor

Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, muss der TAZV umfangreich investieren. Was alles gebaut werden muss, beschreibt Heike Herrmann, Verbandsvorsteherin des TAZV. So ist unter anderem vorgesehen, einen neuen Anaerobenreaktor zu bauen. Die Bakterien, die helfen, Stoffe abzubauen, benötigen ganz bestimmte Temperaturen, die in den Reaktoren herrschen. Derzeit gibt es schon drei Reaktoren, silo-ähnliche Behälter. Darüber hinaus entsteht ein neuer Pelletspeicher, ein zusätzliches Belebungs- sowie ein Nachklärbecken. Auch ein Schlammsilo soll neu gebaut werden.

Darüber hinaus ist vorgesehen, das Blockheizkraftwerk aufzurüsten. Denn beim Klärvorgang entsteht Biogas, das jetzt schon auf der Anlage verwertet wird. Mehr als die Hälfte des in dem Kraftwerk produzierten Stroms wird in das öffentliche Netz eingespeist. Der TAZV verdient damit also auch Geld. Nur wenn das Kraftwerk nicht in Betrieb ist, wird das überschüssige Gas abgefackelt.

Im Genehmigungsverfahren lagen bis Anfang dieser Woche die Unterlagen öffentlich aus. So musste unter anderem eine umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung erstellt werden. Im April werden Einwendungen gegen das Projekt bei einem Erörterungstermin behandelt. Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau begonnen werden.

Die Abwasserbehandlungsanlage ist ein eigener Betriebszweig beim TAZV Dafür werden auch gesonderte Gebühren berechnet. Die Investition wirkt sich also nicht auf die Gebühr bei der zentralen Abwasserentsorgung des TAZV aus.