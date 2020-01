Waren Sie schon mal auf der Grünen Woche? Azeb Kessim, Fürstenwalde: Ich lebe seit 32 Jahren in Deutschland und bin schon öfters zur Grünen Woche gefahren, einfach um zu gucken, was es so gibt. Auch dieses Jahr will ich mich wieder auf den Weg machen. © Foto: Bernhard Schwiete

Waren Sie schon mal auf der Grünen Woche? Rainer Schöne, Berlin: Ich trete am Montag und Dienstag mit dem Berliner Shanty-Chor auf. Wir singen zwei Mal in der Niedersachsen-Halle. Das hat für mich den Vorteil, dass ich keinen Eintritt bezahlen muss. © Foto: Bernhard Schwiete

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Auf jeden Fall dreistellig, vielleicht sogar vierstellig." Mit dieser Prognose fährt Adrian Lück am Freitag nach Berlin zum dortigen Messegelände. Zum ersten Mal ist er mit seiner Firma de Lücks Catering bei der Grünen Woche am Start, und die Zahlenangaben in seiner Vorhersage beziehen sich auf die Zahl an Büffel-Burgern und Tschech-Kugeln, die er in der Brandenburg-Halle verkaufen will. Zu finden ist er am Stand der Stadt Storkow, wo außerdem auch der Freizeitpark Irrlandia vertreten ist. Zwar befinden sich Lücks Firmensitz und auch seine Küche in Neu Zittau, doch in Storkow spielt sich ein wichtiger Geschäftszweig für ihn ab. Er kümmert sich bei Veranstaltungen auf der dortigen Burg um das Catering, und außerdem betreibt er auf dem historischen Gehöft das Café Burgstübchen.

Recycling-Taschen als Unikate

Die Stadt Storkow ist schon traditionell die einzige Kommune aus der Region, welche die Grüne Woche als Werbeplattform nutzt. Im Angebot haben Tourist-Info-Leiterin Sylvia Bartusch und ihr Kollege Marcel Bergemann, die den Stand wechselweise betreuen, ausgewählte regionale Produkte aus dem eigenen Sortiment – Bier von der Hopfen­hexe, Hanfnudeln ebenfalls aus Groß Eichholz, Honigbären aus Groß Schauen, den Kräutertrunk Willi Walker aus Kolberg und Recycling-Taschen aus alten Veranstaltungsplakaten, von denen jede ein Unikat ist.

"Geld verdient man damit aber nicht. Wir machen vor allem Werbung für unsere Stadt", sagt Sylvia Bartusch. Der Messeauftritt soll dazu beitragen, noch mehr Urlauber und Ausflügler anzulocken und den Saal der Burg bei Veranstaltungen zu füllen. Von letzterer Entwicklung würde dann auch Caterer Adrian Lück profitieren. Den Erfolg einer solchen Werbeaktion zu messen, sei nicht immer einfach, in Ansätzen aber durchaus möglich. "Wir fragen unsere Besucher, wie sie auf uns aufmerksam geworden sind, und dann wird immer auch die Grüne Woche genannt", so Sylvia Bartusch. Speziell bei der Toiletten-Ausstellung "Drauf geschissen" 2017/18 sei das stark ausgeprägt gewesen, ergänzt Tourist-Info-Mitarbeiterin Antje Hilsing, die während der Messe die Stellung auf der Storkower Burg hält.

Ebenfalls von positiven Effekten berichtet Frank Groß, der Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Ranzig, die seit Jahren bei der Grünen Woche ihre Produkte anpreist und auch diesmal wieder dabei ist. An den Messetagen selber mache man zwar keinen Gewinn, wenn man die Standgebühren gegenrechnet – aber in den Wochen danach träfen im Online-Shop stets verstärkt Bestellungen ein. "Die Werbung lohnt sich durchaus", lautet seine Erkenntnis. Für die Messetage werden Barrique-Schinken, luftgetrocknete Salami und Glasware wie Blut- und Leberwurst täglich nach Berlin geliefert. Selber ist Groß an einem Großteil der Messetage anwesend. Dabei besuche er auch Fachforen, erzählt er. Für eigene Messerundgänge hingegen fehle die Zeit.

Neues Urlaubs-Journal

Heute baut die Agrargenossenschaft ihren Stand für die Messe, die am Donnerstag mit einem Presserundgang beginnt und ab Freitag bis zum 26. Januar für jedermann geöffnet ist, auf. Mit dabei ist dort wie in den vergangenen Jahren wieder der Tourismusverband Seenland Oder-Spree. Er verteilt unter den Besuchern unter anderem sein Urlaubs-Journal mit Gastgeberverzeichnis und Ausflugstipps. "Es ist am Montag frisch bei uns eingetroffen", sagt Geschäftsführerin Ellen Rußig. Neu in diesem Jahr sei eine Befragung der Besucher am Messestand. "Wir wollen nicht nur etwas verkaufen, sondern auch in den Markt hineinhören und erfahren, was die Gäste sich wünschen." Gut an der Grünen Woche sei, dass man dort zwei Zielgruppen auf einmal erreiche – nicht nur Berliner, sondern auch Messebesucher, die aus ganz Deutschland anreisen.

Probieren können diese dann auch Lücks Büffel-Burger. Auch sie kommen aus der Region – von den Tieren, die in Storkow an der Burg und in Wochowsee weiden.