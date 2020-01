Olav Schröder

Bernau (MOZ) Die beabsichtigte personelle und räumliche Erweiterung der Barnimer Kreisverwaltung stößt auch in Bernau auf Widerhall. Auf dem Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes Bernau ging der Bernauer CDU-Vorsitzende Daniel Sauer auf diese Pläne ein. Er trat in diesem Zusammenhang auch für eine Erweiterung der Außenstelle der Kreisverwaltung an der Bernauer Jahnstraße ein.

Wie berichtet, soll die Kreisverwaltung um fast 80 Stellen erweitert werden. Im Haushalt für 2020/2021 ist die Schaffung von 77,8 Stellen vorgesehen. Der Barnimer Landrat Daniel Kurth (SPD) bezeichnete die Personal-erweiterung als "Riesenherausforderung". Schon jetzt verwies er auf Werbe- ebenso wie Ausbildungsmaßnahmen des Landkreises mit Blick auf künftige Mitarbeiter.

"Wenn die Erweiterung der Kreisverwaltung in Eberswalde zur Debatte steht, dann ist auch ernsthaft über eine Erweiterung der Jahnstraße nachzudenken", forderte Daniel Sauer. "In Bernau wird gebaut", sagte er. Mit Blick auf das Bauordnungsamt wäre dies aber auch für den gesamten südlichen Barnim ein Gewinn.

Wenn es zudem darum gehe, dass durch die öffentliche Hand Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, so Sauer, biete sich Bernau geradezu an. Er beobachte, dass mehr und mehr Neubürger, die bislang noch in Berlin arbeiten, nicht mehr pendeln möchten und einen neuen Arbeitsplatz in Bernau suchen. Der Kreis könne sich somit als attraktiver Arbeitgeber in Bernau präsentieren.

Für einen Neubau am Kreishaus in Eberswalde an der Ecke Ratzeburgstraße/Goethestraße liegt ein erster Entwurf vor. Auch Bernau biete die Voraussetzungen für eine räumliche Erweiterung der Außenstelle. Die Flächen hier gehörten ebenfalls dem Landkreis.

Nachverhandlungen

In seinem Rückblick auch auf die Wahlen 2019 räumte Sauer ein, dass für die CDU "manches hätte besser laufen können". Dass die Christdemokraten im Kreistag die stärkste Fraktion stellen, sei zumindest "ein erster Aufschlag". Dabei ging Daniel Sauer auch auf die jüngste Stadtverordnetenversammlung ein, in der Nachverhandlungen mit dem Investor zur Entwicklung des Wohngebiets an der Schwanebecker Chaussee beschlossen wurden. Im Vergleich zu dem Kommunalwahlprogramm 2019 ist Bewegung in die Debatte gekommen. 2019 hieß es noch: "Wir lehnen einen neuen Stadtteil an der Schwanebecker Chaussee in Lindow mit 2000 Wohnungen, 3000 zusätzlichen Fahrzeugen und 5000 neuen Einwohnern ab." Statt dessen wurde ein offener Dialog mit dem Investor über die Nutzung angestrebt. Nunmehr hielt Daniel Sauer fest, angesichts der nach wie vor bestehenden "Wachstumsschmerzen" der prosperierenden Stadt sollte der Weg zu einer 50 000-Einwohnerstadt maßvoll gestaltet werden. Es gehe nicht darum, das Vorhaben auf Null zurückzusetzen, sondern um ein Fünftel zu reduzieren. Dann sei es immer noch um ein Fünftel größer als ursprünglich vorgesehen. Bei den Nachbesserungen handele es sich nicht um "Verhinderungspolitik". es gehe vielmehr um Fragen wie Lärmschutz und Radwegverbindungen.

In der gut besuchten Veranstaltung mit Gästen aus Nachbarverbänden und anderen Fraktionen bekräftigte Sauer eingangs die Absicht, am Bau einer Schwimmhalle für die Region vielleicht auch gemeinsam mit anderen festzuhalten. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet.