Jörn Kerckhoff

Oderberg (MOZ) Die Brücke in Oderberg steht in diesen Tagen unter Beobachtung. Wie Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebs für Straßenwesen Brandenburg mitteilt, findet seit Montag eine Bauwerksprüfung statt, die noch bis Ende der Woche dauern wird. Der Verkehr über die Brücke läuft derzeit nur einseitig und wird mit einer Ampel geregelt.

Jährliche genaue Prüfung

Der schadhafte Zustand der Brücke – mit Bodenschwellen und Schildern wird der Verkehr heruntergebremst – mache diese gründliche Beschau, die sonst alle drei Jahre stattfindet, nun im Jahresrhythmus notwendig, so Streu. Es gebe drei Stufen, nach denen die Brücken in ganz Deutschland geprüft würden, die Oderberger Brücke benötige aber jedes Jahr eine intensive Untersuchung. "Die Planungen für die Sanierung der Brücke laufen parallel, erste Gespräche mit einem Planungsbüro fanden am Montag statt", teilt Steffen Streu mit. Einen Zeitplan für die Sanierung gebe es indes aber noch nicht. Aber natürlich hoffe man, dass bald mit den Arbeiten begonnen werde. Das hängt dann vielleicht auch von den Ergebnissen der aktuellen Untersuchung ab.

Für Pendler Richtung Bad Freienwalde ist die Oderbrücke der Bypass, der die Strecke zwischen beiden Orten miteinander verbindet und für lange Umleitungen sorgt, sollte die Brücke irgendwann nicht mehr befahrbar sein. Ergebnisse der Bauwerksprüfung werden frühestens in der kommenden Woche vorliegen.