Matthias Henke

Gransee Mit der vehementen Kritik einiger Granseer Stadtverordneter am geplanten Umzug des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Lindow-Gransee neben das neue Wasserwerk hatte Verbandsvorsteherin Anke Freitag nicht gerechnet. Im Stadtentwicklung- sowie dem Amtsausschuss war das Thema Ende 2019 zur Sprache gekommen, obwohl entsprechende Tagesordnungspunkte von der Verwaltung zurückgezogen wurden (wir berichteten).

"Diese Ablehnung hat mich schon überrascht, immerhin kam der Vorschlag für diesen Standort von Granseer Seite, von Amtsdirektor Stege", sagte Freitag nun auf Nachfrage dieser Zeitung. Bei ihr sei der Vorschlag sofort auf offene Ohren gestoßen. "Kurze Wege zwischen den Wasserleuten und der Verwaltung, das wäre eine angenehme Lösung", so Freitag. Viele Trink- und Abwasserverbände handhabten dies so, das sich ihr Sitz entweder am Wasserwerk oder an der Kläranlage befindet. Zuletzt fehlte noch eine Kostenübernahmeerklärung seitens des TAV für das Erarbeiten eines Bebauungsplanes für das Grunstück an der Strelitzer Straße, weshalb sich die politischen Gremien noch nicht damit beschäftigen konnten. Doch das ist nun erst einmal auf Eis gelegt. "Ich gebe nicht tausende Euro aus und am Ende heißt es von den Entscheidungsträgern ,April, April, wir wollen das gar nicht’", so Freitag.

Ihr Favorit sei die Variante am neuen Wasserwerk an der Strelitzer Straße nach wie vor, gleichwohl wolle sie mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern im Verbandsgebiet das Gespräch suchen, um mögliche Alternativstandorte für den TAV-Sitz zu beleuchten. "In Lindow gäbe es einige, die dafür prädestiniert wären", ließ Freitag durchblicken.

Wasserwerk wird eingefahren

Das neue Wasserwerk befindet sich indes noch in der Einfahrphase. Im ersten Halbjahr 2020 soll es Freitag zufolge aber ans Netz gehen. Zuerst sollen sich die Mitglieder der Verbandsversammlung ein Bild von der Anlage machen können, anschließend werde jeder interessierte Bürger bei einem Tag der offenen Tür Gelegenheit dafür bekommen. Auch an diesem Bau war teils heftige Kritik geäußert worden – "von Leuten, die sich mit mir nie selbst in Verbindung gesetzt haben – darüber war ich schon sauer", so die Verbandsvorsteherin weiter. Geradezu erschrocken sei sie darüber gewesen, dass behauptet wurde, sie hätte Entscheidungsträger unter Druck gesetzt, um das Projekt voranzutreiben. "Das ist nicht fair, auch meinen Mitarbeitern gegenüber, die alles dafür tun, um den Laden am Laufen zu halten", sagte Freitag. "Würde nicht immer wieder manuell nachjustiert, wäre mindestens einmal die Woche in Gransee das Wasser weg", so Freitag weiter, die im Zusammenhang mit dem alten, maroden Wasserwerk nach wie vor von "einer Zeitbombe" spricht. "Unser Ansatz ist, dass der Kunde im Alltag von all dem nichts mitbekommen soll."