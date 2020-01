OGA

Wittstock Vertreter der Stadt Wittstock nahmen jüngst am Neujahrsempfang in Uetersen teil. Bei dem traditionellen Besuch in der Partnerstadt übermittelten Bürgermeister Jörg Gehrmann, Stadtverordnetenvorsitzender Burkhard Schultz sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wünsche für das neue Jahr. Bereits am Donnerstag werden die Uetersener Bürgermeisterin sowie der Bürgervorsteher anlässlich des Neujahrsempfangs zu einem Gegenbesuch an der Dosse erwartet. 2020 wird der 30. Geburtstag dieser Städtepartnerschaft gefeiert.