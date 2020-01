Susan Hasse

Schwedt (MOZ) So weit das Auge reicht türmen sich meterhohe Papierberge auf dem Firmengelände von Leipa in Schwedt: Werbeprospekte, Flyer, alte Briefe und vieles mehr werden hier gesammelt, sortiert und zu neuem Papier verarbeitet. "Wir beziehen unser Altpapier vorwiegend aus der Region, erklärt Marcel Kirschner, zuständig für den Vertrieb. "Unser Wald ist Berlin", bringt er es auf den Punkt. Von dort käme ein Großteil des Papiers, aber auch aus Polen und Tschechien rollen die Lkw tagtäglich auf das Firmengelände. Aus dem alten Papier stellt Leipa in einem aufwendigen und technologisch ausgefeilten Prozess neues her.

"Wir setzen zu 100 Prozent auf Recyclingpapier", so Marcel Kirschner. Bei der Produktion werden also keine neuen Holzfasern eingesetzt. Auf dem Recyclingmarkt kauft das Unternehmen dafür große Mengen Altpapier. Zunächst müssen diese vorsortiert und gereinigt werden. Denn in die Altpapiersammlung gelangen auch immer wieder Plastikfolien, Metall oder andere Stoffe.

Kurze Kreisläufe für Papier

Bis aus alten Büchern, Prospekten und Flyern neue Papierbahnen zum Bedrucken werden, sind viele Arbeitsschritte notwendig. Die Papierproduktion kann für Laien am besten mit Breikochen verglichen werden. Je nach gewünschter Qualitätsstufe und Konsistenz werden verschiedene Papiermüllqualitäten gemischt. Daraus wird ein Brei gerührt, der mithilfe von Filtern gesäubert und fast vollständig entfärbt wird. Die alte Druckfarbe wird abgeschöpft und dieser Brei wird mithilfe großer Walzen zu Papier gepresst. Dabei gibt es verschiedene Stärken, denn für Prospekte wird beispielsweise dünneres Papier verwendet als für dickblättrige Magazine. Der Papierproduzent Leipa hat zahlreiche namhafte Kunden: So verwendet etwa Aldi für seine Handzettel Papier aus Schwedt, auch viele beliebte Kinderzeitschriften und Hochglanzmagazine werden auf Schwedter Papier gedruckt. Mittlerweile werden am Standort über 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Ein wachsendes Geschäftsfeld ist in Zeiten des boomenden Onlinehandels für die Papierfabrik die Herstellung von Pappe.

Dass das Thema Nachhaltigkeit und Regionalität derzeit immer wichtiger wird, spürt auch Leipa. Die Nachfrage nach Recyc-lingpapier steige stetig, da die Menschen umweltbewusster werden. Auf dieses nachhaltiger produzierte Papier setzt künftig auch die Prenzlauer Wohnbau. Die größte Wohnungsbaugesellschaft der Kreisstadt will künftig für ihr Kundenmagazin Papier aus Schwedt verwenden. Für das Magazin "Stadtgeflüster", das in einer Auflage von 22.000 im Stadtgebiet Prenzlau kostenlos verteilt wird, soll künftig 100 Prozent Altpapier verwendet werden.

Um dieses ambitionierte Vorhaben umzusetzen, kann die Wohnbau auf ihren langjährigen Produktionspartner setzen. Die Druckerei Nauendorf aus Angermünde, eine der wenigen verbliebenen Druckereien in der Region, druckt seit Jahren für die Prenzlauer. Geschäftsführer Hardy Nauendorf hat vor einigen Wochen den Kontakt zu Leipa hergestellt und man kam schnell ins Geschäft. Zunächst acht Tonnen bestes Papier hat die Druckerei geordert und wird darauf das nächste "Stadtgeflüster" drucken. Hardy Nauendorf ist begeistert von der Idee regionaler Wertschöpfungsketten. "Das gesammelte Altpapier aus der Uckermark wird quasi direkt vor Ort wieder zu neuem Papier aufbereitet und landet schließlich neu bedruckt bei den Lesern", so Junior-Chef Sebastian Neuendorf.

Wachsender Markt

Nachhaltiger kann wirtschaften kaum sein. Die Druckerei Nauendorf will künftig verstärkt auf Papier aus Schwedt setzen. Zwar sei das Recyclingpapier etwas teurer als neues Papier ohne Altpapieranteil, aber der Preis dürfe nicht immer entscheidend sein.