Annette Herold

Schöneiche/Woltersdorf (MOZ) Zu einer Sondersitzung kommen heute, 18.30 Uhr die Schöneicher Gemeindevertreter zusammen. Sie wollen Punkte abarbeiten, die wegen langwieriger Diskussionen und umfangreicher Tagesordnungen, teils seit September liegen geblieben sind. 25 Punkte umfasst das heutige Pensum. Unter anderem soll der Beschluss zur Einleitung des Planverfahrens für eine weiterführende Schule gefasst werden. Zuletzt hatte sich bei einer Bürgerbefragung die Mehrheit für einen Bau an der Woltersdorfer Straße ausgesprochen. Behandelt werden soll aber auch die Petition eines Schöneichers gegen diesen Standort.

Nach dem Stopp des Programms zum Ausbau von Sandstraßen soll in der Sitzung auch über den Weiterbau der Höltzstraße und die Befestigung des Bunzelwegs gesprochen. Es soll zudem um die Entschädigungssatzung für Gemeindevertreter, eine höhere Förderung der Kulturgießerei und die Schöneicher Zweitwohnungssteuer gehen. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Fußgängerquerung am S-Bahnhof Friedrichshagen und ein Radweg zum S-Bahnhof Rahnsdorf. Über Ausschreibungsbedingungen der Gemeinde Schöneiche soll ebenfalls diskutiert werden.

In Woltersdorf kommen die Gemeindevertreter am Donnerstag, 19 Uhr, im Ratssaal zusammen. Einziger inhaltliche Tagesordnungspunkt der Sitzung ist die Debatte über den Gemeindehaushalt 2020. Möglicherweise werden die Gemeindevertreter dann auch schon einen Beschluss dazu fassen.

In Schöneiche beginnt indes in der kommenden Woche schon die nächste Sitzungsrunde. Am Montag, 18.30 Uhr, tagt der Ausschuss für Klima und Verkehr, am Dienstag kommt zur selben Zeit der Kulturausschuss zusammen. Am Mittwoch berät der Ausschuss für Wohnen und Liegenschaften und am Donnerstag der für Ortsentwicklung.