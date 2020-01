Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Warme Beigetöne von hell bis dunkel, gelbgrün bis khaki sowie moos- und jadegrün – das ist eine Auswahl der Farbpalette Herbst. Regina Lehmann lässt sich von Kursleiterin Susanne Kirschen bunte Tücher anlegen. Dabei sind die Blicke auf den Analysespiegel gerichtet. "Tannengrün und die anderen Farben der Palette stehen mir gut", sagt Regina Lehmann erstaunt. Damit steht fest, dass die 61-jährige Fürstenwalderin zum klassischen Herbsttyp zählt. "Das sind Powerfrauen, die natürlich, ungezwungen, naturverbunden, herzlich und warm sind sowie feminine Farben lieben", erläutert die Kursleiterin. Regina Lehmann ist zufrieden mit dem Ergebnis. Ein Herbsttyp zu sein, entspricht ihren Wunschvorstellungen. "Jetzt weiß ich, welche Farben mir stehen und kann bewusst shoppen", sagt sie schmunzelnd.

Chemikerin gibt Workshop

Seit acht Jahren bietet Susanne Kirschen aus Bad Saarow in der Fürstenwalder Volkshochschule (VHS) den Workshop "Farbtypberatung" an. Die Diplom-Chemikerin im Ruhestand, die vorwiegend in der Forschung tätig war, hat sich für diese Aufgabe umfangreiches Wissen angeeignet und eine Weiterbildung absolviert. Je Veranstaltung lassen sich vier bis sechs Teilnehmerinnen individuell von der Fachfrau beraten. "Einem attraktiven Erscheinungsbild wird heute im gesellschaftlichen Alltag eine immer größere Bedeutung zugemessen. Ob im Beruf oder im Privatleben, man möchte gut aussehen", sagt Susanne Kirschen. Zielgruppe ihres Workshops sind Damen und Herren, die Wert auf eine attraktive äußere Erscheinung legen. Wobei sich das männliche Geschlecht eher selten traut.

"Attraktivität und der Gewinn an Ausstrahlung vermitteln ein positives Selbstwertgefühl, und dadurch erreicht man eine innere Zufriedenheit", sagt Susanne Kirschen und versichert, dass die Frauen nach dem Kurs wissen, welche Farben zu ihrem Typ passen und so mehr Sicherheit bei der Auswahl ihrer Kleidung haben und Fehlkäufe vermieden werden.

Das ist auch die Motivation zur Teilnahme von Marlies Löwe (60, aus Fürstenwalde), die sich mehr Sicherheit beim Kleidungskauf wünscht. "Ich mag Farben und Muster. Aber ob sie mir wirklich stehen, weiß ich nicht", sagt sie. Christina Hellmann (62) ist aus Neugier gekommen. Anne-Kathrin Engst (23) möchte ihren Kleidungsstil verändern. "Ich brauche was Neues, habe nur schwarze oder dunkle Töne im Schrank", erklärt sie und ist gespannt, zu welchem Typ – Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – sie zählt. Die Theorie der Jahreszeitentypologie nach Carole Jackson stammt aus den 1970er-Jahren. Die US-Amerikanerin studierte Kunst, Psychologie und Pädagogik sowie Farbtheorie und Mode. Jackson gründete 1974 eine Farbberatungsfirma, die mittlerweile 300 Zweigstellen weltweit hat.

Mit über 400 Kursangeboten startet die Volkshochschule kreisweit in das neue Semester. Im vergangenen Jahr waren es knapp 500 angebotene Kurse mit insgesamt 3000 Teilnehmern, die rund 10 000 Stunden absolviert haben. Der Altersdurchschnitt liegt bei über 50. "Unsere Senioren sind sehr wissbegierig und aktiv bis ins hohe Alter", sagt VHS-Leiterin Sophie Klaust. Besonders beliebt bei der älteren Generation sind Sprachkurse. Aber auch Computertechnik ist gefragt. Die Teilnehmergebühr deckt nur zu einem Drittel die Kosten. Der Rest wird durch den Landkreis Oder-Spree und das Land Brandenburg finanziert.