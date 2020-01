MOZ

Altreetz (MOZ) Man glaubt es kaum, aber tatsächlich ist der Karneval gar nicht mehr so fern. Am Sonnabend, 15. Februar, lädt der Altreetzer Karnevalsclub in die Turnhalle des Ortes zu seiner Veranstaltung mit Programm ein.

Viel wichtiger ist aber erst einmal, dass der Kartenvorverkauf dafür bereits diesen Freitag, 18 bis 20 Uhr, stattfindet und zwar im Speisesaal der Grundschule. Wer eine Karte ergattert, kann dann beim Programm "Von der Ostsee bis nach Bayern, mit dem AKC kann man ordentlich feiern" dabei sein und den Spaß am Karneval ausleben.