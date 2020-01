Gängige Praxis: Am Stand der Landfleischerei Künkel reicht Irene Bardelt ihrer Kundin Silke Bendschus aus Eberswalde nicht nur die gekaufte Ware, sondern auch den Kassenzettel. "Sonst packe ich den Bon gleich in die Tüte", sagt sie. © Foto: Andreas Gora

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Jeden Mittwoch ist Wochenmarkt auf dem Potsdamer Platz im Brandenburgischen Viertel. Jeden Dienstag und jeden Freitag ist das Zentrum an der Reihe. Doch am 14. Tag des neuen Jahres herrscht Ebbe auf dem Areal zwischen Rathaus und Kreisverwaltung: Nur wenige Stände sind aufgebaut. Sollte das schon eine Folge der Bonpflicht sein, die deutschlandweit für heftige Debatten sorgt? Mitnichten!

"Bis in den März hinein ist überall in der Bundesrepublik auf den Wochenmärkten nichts los", sagt Sebastian Stahl, Niederlassungsleiter der Deutschen Marktgilde in Berlin, in dessen Zuständigkeitsbereich auch die beiden Eberswalder Standorte liegen. Über die Folgen der Kassensicherungsverordnung werde unter den Händlern zwar durchaus kontrovers geredet, aber noch sei nicht erkennbar, dass die Regelung abschreckend wirke.

Kunden winken ab

Es ist ungemütlich auf dem Marktplatz. Gerade hat noch die Sonne hinter der dichten Wolkendecke hervorgeschaut, jetzt regnet es wieder. Doch im und vor dem Verkaufswagen der Landfleischerei Künkel aus Lunow gibt es niemanden, der mürrisch schaut. "Wozu auch, unsere Stammkunden stehen Schlange – und mit der Bonpflicht haben wir keine Probleme", sagt Verkäuferin Irene Bardelt, als sie endlich eine Minute Zeit findet, die MOZ-Fragen zu beantworten. Schließlich komme bei der rollenden Fleischerei seit jeher eine elektronische Registrierkasse zum Einsatz, die obendrein als Waage fungiere. Ihr Kollege Christian Stein weist darauf hin, dass ohnehin jedes Produkt abgwogen werden müsse. "Bei uns landet der Bon ganz automatisch in der Tüte mit den Waren, die wir an die Kunden übergeben", betont er.

"Eigentlich brauche ich bei solchen Kleinigkeiten keinen Beleg", sagt Silke Bendschus aus Eberswalde, die gerade Wurst eingekauft hat. Die Zettel würden nur unnötig das Portemonnaie verstopfen und zu Hause sowieso im Altpapier landen. Anders sehe es bei größeren Anschaffungen aus, wenn es auf die erworbenen Artikel einen Garantieanspruch gebe, ergänzt die Kundin.

"Ich kann auf dem Wochenmarkt auf Bons verzichten", sagt auch Dagmar Mann aus Eberswalde, die gerade am Verkaufswagen vom Spargelhof Giese aus Tempelfelde einkauft. Vor allem Bioeier sind hier gefragt. Die Händler, bei denen sie sich mit Wurst, Fleisch, Brot, Brötchen Obst, Gemüse und eben Eiern eindecke, kenne sie alle. "Ich weiß, dass ich ihnen vertrauen kann", sagt die Kundin. Diese Aussage freut Sabine Jörrissen, die für den Spargelhof Giese arbeitet. Sie höre immer wieder, dass Belege gar nicht gewollt seien. "Dennoch kommen wir nicht um eine Nachrüstung herum: Eine neue Registrierkasse ist bestellt", sagt die Verkäuferin. Allerdings sei die Nachfrage nach diesen Geräten derzeit so stark, dass es eine lange Lieferzeit gebe. Die Kassensicherungsverordnung hält sie trotzdem für Murks. "Da gehen Kinder und Jugendliche auf die Straße, um uns auf unsere Umweltsünden aufmerksam zu machen. Und der Gesetzgeber hat nichts besseres zu tun, als den Papierverbrauch zu steigern", bedauert Sabine Jörrissen. Zumal das standardmäßig für die Bons verwendete Thermopapier ökologisch besonders fragwürdig sei, ergänzt sie.

Das findet auch Bäckermeister Wolfgang Dellinger, der eine Ausnahmegenehmigung beantragt hat. "Es wäre doch Irrsinn, wenn ich einen Beleg ausdrucken müsste, weil ein Kunde drei Brötchen gekauft hat", urteilt er.

Fischbrötchen für kleinen Betrag

"Was ich über die Bonpflicht denke, das kann ich Ihnen zwar erzählen, aber das dürften Sie niemals drucken", sagt Brigitte Gaida, die auf dem Wochenmarkt Romanhefte und Bücher feilbietet. Dabei hat die Buchhändlerin noch Glück. Sie arbeitet nicht mit einem elektronischen Gerät, sondern verwahrt ihre Einnahmen und das Wechselgeld stattdessen in einer Brieftasche. Die gilt vor dem Gesetzgeber als "offene Ladenkasse", für die keine Belegausgabeverpflichtung besteht. "Wenn ich mir eine Registrierkasse anschaffen müsste, wäre das gewiss schwierig. Keine Ahnung, ob sich mein Gewerbe dann noch für mich lohnen würde", erklärt sie.

Bei Petras Fischexpress druckt Jasmin Kurzweg die Bons nur aus, wenn die Kunden das wünschen. "Wir sind schon immer mit elektronischer Kasse und Waage ausgestattet. Doch wir wollen die Umwelt schonen und verhindern, dass die nicht angeforderten Belege achtlos weggeworfen werden", sagt die Verkäuferin. Gerade bei kleineren Beträgen, so für ein Fischbrötchen, würden die Kunden oft abwinken.