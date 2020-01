Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Wie geht es weiter mit dem Seelower Krankenhaus? Mitte Dezember hatte das Evangelische Diakonissenhaus über geplante Strukturveränderungen am Lutherstift-Standort in Seelow informiert. Dabei erklärte das Trägerunternehmen, dass das Seelower Haus zu weit von seinen anderen Standorten in Ludwigsfelde, Luckau und Lehnin entfernt sei, um durch Zusammenschlüsse Synergie-Effekte zu erzielen.

Deshalb sei man nun auf das Angebot des Landkreises MOL eingegangen, das Grundversorgungskrankenhaus Seelow wieder in kommunale Trägerschaft zu übernehmen. "Aktuell laufen die Verhandlungen zwischen dem Diakonissenhaus und dem Kreis", informierte Alexander Schulz, Öffentlichkeitsbeauftragter des Diakonissenhauses. Ergebnisse gebe es noch nicht.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) will sich Anfang Februar mit Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) treffen. Die Ärztin ist Gesundheitsministerin Brandenburgs. Das Seelower Krankenhaus erhält in diesem Jahr als Sicherstellungshaus einen zusätzlichen Betrag von 400 000 Euro. Die Rettungsstelle ist vom Gesundheitsministerium bestätigt worden. Der Landkreis will die Versorgung vor Ort sichern.