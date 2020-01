Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Eine neue Anlaufstelle für das Ehrenamt im Landkreis Havelland ist mit Jessica Gascher gegeben. Die Ehrenamtskoordinatorin des Sozialdezernats steht Engagierten, Kommunen sowie regionalen Akteuren zu Fragen rund ums Thema als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Zu finden ist sie in der zentralen Anlaufstelle - der Musterwohnung "SelmA" in Rathenow.

Gascher wird von Kornelia Mensch, Mitarbeiterin des Bündnisses für Familie Westhavelland in Trägerschaft des Diakonischen Werks unterstützt. Neben der Beratung und Unterstützung von Engagierten, sollen die beiden Frauen Projektideen entwickeln, unterstützen und begleiten sowie das Netzwerk "Engagiert fürs Havelland" aufbauen.

Jessica Gascher ist freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr in der Musterwohnung "SelmA", Friedrich-Ebert-Ring 92a in Rathenow, anzutreffen. Zudem kann sie per E-Mail an ehrenamtskoordination@havelland.de sowie telefonisch unter 03385/5512442 kontaktiert werden.