Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Verein BürgerBildungBrandenburg wieder an der Ökofilmtour des Landes. Diesmal wolle man vor allem ökologische Themen aus der Region in den Blick nehmen, kündigte Heide-Rose Brückner an. Gestartet wird am 23. Januar um 19.30 Uhr in der Angerscheune Petershagen mit dem rbb-Beitrag "Die Wahrheit über Windkraft" von Sven Oswald. Zum Inhalt: Windkraft gilt als Symbol der Energiewende – Klimaschutz dank erneuerbarer Energie. Aber bei Anwohnern – z. B. auch im Oderbruch – und Naturschützern sind die Widerstände nach wie vor groß. Der Film suche nach Lösungen auf die Fragen, wie Windräder leiser für Menschen und ungefährlicher für Tiere werden können, wo neue Standorte sein können und wann die Kommunen von den Gewinnen der Windkraftbetreiber profitieren. Die Moderation liegt in den Händen von Heiko Krause. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei, man würde sich aber über Spenden für den Verein freuen, hieß es.