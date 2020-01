Marco Winkler

Groß-Ziethen (MOZ) Einstimmig hat sich der Ortsbeirat Groß-Ziethen, der am Montag erstmals in diesem Jahr tagte, für weitere Tempo-30-Zonen im Dorf ausgesprochen. Diese sollen im Kremmener Weg, Lindenbaum, Kirsch- und Neuer Weg installiert werden. Die zuständige Behörde soll laut Ortsvorsteherin Astrid Braun von einem Stadtverordnetenbeschluss mit der Anordnung beauftragt werden. In den Straßen werde oftmals "wild durchgebrettert", so Braun. "Gerade am Ende des Kremmener Weges, dort wohnen auch viele Kinder." Steine der Schotterstraße würden regelmäßig in Gärten und sogar Fenstern landen. "Es geht um die Sicherheit", sagt Astrid Braun.

Vorerst kein Pavillon

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Neufassung der Straßenreinigungssatzung der Stadt Kremmen. Im Gremium wurde klar: "Vielen Bürgern ist unklar, wozu sie jetzt verpflichtet sind", gibt Astrid Braun die Bedenken weiter. Gerade im ländlichen Raum schaue nicht jeder ins Internet auf die Kremmen-Seite. Zumal Satzungen für Otto Normal oft unverständlich seien. "Wir vom Ortsbeirat regen deshalb an, dass die Verwaltung im kommenden Kremmen-Magazin auf ein, zwei Seiten in verständlicher Sprache informiert, welche Pflichten sich mit der neuen Satzung ändern."

Große Diskussionen hat der Bürgerhaushalt aufgeworfen. Jedoch nicht die neue Satzung, sondern eine ausgebliebene Umsetzung des vorigen Bürgeretats. Da landete in Groß-Ziethen ein Pavillon auf Platz zwei, der bis heute nicht steht. Astrid Braun gibt Kostengründe an. Platz eins – ein neuer Anstrich für das Feuerwehrhäuschen – sei wesentlich teurer geworden als geplant. "Die Denkmalschutzbehörde forderte ein Gutachten." Der von einem Bürger ausgesuchte Pavillon stieß zudem nicht auf die Zustimmung des Ortsbeirates. "Wir hätten einen teureren ausgewählt, der auch stabiler ist." So könne der Pavillon aber natürlich im nächsten Bürgerhaushalt erneut eingereicht werden. Das Restgeld vom Vorjahr wurde ausgegeben: "Im Einvernehmen mit der Verwaltung haben wir die Weihnachtsbeleuchtung vorgezogen."

Keine spontanen Feste

Etwas umständlicher wird für den Ort bald die Planung von Festen. So kurzfristig wie bisher – bei schönem Wetter mal ein Kinderfest – sei dies nicht mehr möglich. "Die Verwaltung will die Anmeldung nun sechs Wochen vorher auf dem Tisch haben", so Astrid Braun. Zuvor sei es entspannter gewesen, gerade da die Veranstaltungen von Ehrenamtlichen, teils im Schichtbetrieb arbeitend, organisiert werden.