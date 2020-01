Uwe Spranger

Sven Siebert hat am 1. Januar die Amtsgeschäfte als Bürgermeister von Hoppegarten von Karsten Knobbe übernommen. Was der Stichwahl-Sieger vom September 2019 zuerst getan hat und wie er die nächsten Monate angeht, verriet er im Interview.

Herr Siebert, was war ihr erster offizieller Termin?

Die erste Amtshandlung war am Neujahrstag der traditionelle Treff im Foyer des Gemeindesaals, auch wenn ich dort nur Gast des ausrichtenden Vereins Volksfeste war. Den Treff soll es aus meiner Sicht auch weiter geben. Ich bin danach auch noch zum Neujahrstreff nach Neuenhagen gefahren. Wir sind ja ein gemeinsames Mittelzentrum. Mit Bürgermeister Ansgar Scharnke hatte ich mich vorab schon ansatzweise ausgetauscht.

Wie sahen die ersten Tage auf dem neuen Posten aus?

Ich bin erst einmal von Büro zu Büro gegangen, habe ein gesundes neues Jahr gewünscht und erste Gespräche geführt. Viele Gespräche sind in den ersten Tagen ganz normal. Ich hatte aber schon vor Neujahr erste Gelegenheit, die Verwaltung kennenzulernen.

Wie darf man sich das vorstellen?

Nachdem am 17. Dezember der Doppelhaushalt von Eberswalde, wo ich ja zuvor Kämmerer war, beschlossen und am 18. veröffentlicht war, habe ich ab 20. Dezember in Hoppegarten mit meinem Vorgänger Karsten Knobbe die Übergabe vorbereitet. Es war sehr angenehm, dass er und Fachbereichsleiter sich viel Zeit genommen haben. Fernab vom normalen Geschehen gab es in den letzten Dezembertagen zum Glück Gelegenheit dazu. Man gibt mir aber bestimmt auch jetzt noch Zeit, mich fachlich einzuarbeiten.

Hatten Sie schon Kontakt zu wichtigen Partnern wie den Rennbahn-Verantwortlichen?

Nein. Mit der Rennbahn gab es noch keinen Termin. Aber ich werde den Neujahrsempfang am 16. Januar nutzen, um Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig kennenzulernen. Beim zuständigen Polizeirevier in Neuenhagen war ich schon, das war mir wichtig. Und auch mit der Hoppegartener Feuerwehrführung hatte ich Kontakt. Wir haben geklärt, wie es bei eventuellen Vorfällen in der Neujahrsnacht laufen würde. Ab 0 Uhr war ich ja in der Verantwortung. Es war aber ruhig.

In der ersten Januarwoche war ich dann zum Neujahrsempfang in der Partnergemeinde Iffezheim. Durch die Arbeit in der Siedlergemeinschaft Birkenstein gab es bereits viele Bekannte und gute Kontakte.

Haben Sie in der Verwaltung Umstrukturierungen vor?

In Eberswalde, wo ich seit 2015 tätig war, gab es in der Tat andere Strukturen, drei Dezernate. Ich werde aber keine schnellen Entscheidungen treffen, die ich dann eventuell wieder revidieren müsste, sondern erst einmal alles ansehen. Wichtig ist, dass das Führungsquintett in der Verwaltung gut zusammenarbeitet, wir gut miteinander umgehen, ein Wir-Gefühl entwickeln, damit wir eine moderne, serviceorientierte Verwaltung für die Bürger und die Kommunalpolitik sind. Ich denke, ich bringe einen gewissen Grad an Führungsqualität mit, bin aber kein direktorischer Leiter.

Wichtig ist mir aber auch, dass wir eine Lösung finden, um die noch offenen Jahresabschlüsse hinzubekommen, in diesem Jahr erst einmal bis 2016. Das hatte ich bereits im Wahlkampf angekündigt. Aber auch da wird es keine Schnellschüsse geben. Da können Sie vielleicht nach den ersten 100 Tagen noch mal nachfragen.

Was erwarten Sie von der Arbeit mit der Gemeindevertretung? Es gab ja vorab Ankündigungen, man wolle Ihnen möglichst hohe Hürden aufbauen.

Ich hoffe, dass beide Seiten alles Bisherige hinter sich lassen und ein echter Neustart möglich ist. Mit dem Vorsitzenden Kay Juschka hatte ich ein erstes Gespräch, das aus meiner Sicht in die richtige Richtung deutet. Der Umgang in dem Gremium liegt ja nicht allein am Bürgermeister, sondern an allen handelnden Personen. Vorsitzender und Bürgermeister können aber darauf einwirken, dass es eine bestimmte Kultur in dem Gremium gibt. Mein Anspruch ist, höflich und diplomatisch zu sein. In Kürze wird es auch die erste Runde mit den Fraktionsvorsitzenden geben.

Sie hatten vor der Wahl auf eine gemeindliche Entwicklungsplanung großen Wert gelegt.

Richtig. Erst mit einem Ortsentwicklungskonzept werden wir in der Lage sein, in bestimmte Förderkorridore zu kommen. Auf dem Weg dorthin werden wir in die Ortsteile gehen und zuhören, wie bei den Bürgersteiggesprächen im Wahlkampf. Manche sind da schnell und laut, aber wir müssen herausfinden, was für alle wichtig ist. Der Infrastrukturbedarf ist groß, es müssen Barrieren für Ältere und Mobilitätseingeschränkte beseitigt werden, bei der Schulwegsicherung gibt es Problemfelder ... Ich bin übrigens auch sehr gespannt, was die ASG mit der alten Schule in Hönow vor hat. Bei einer der Infoveranstaltungen werde ich dabei sein.

Was ist mit Kaiserbahnhof und KWO-Gelände?

Beim Kaiserbahnhof werde ich mich erst einmal von den zuständigen Mitarbeitern ins Bild setzen lassen und auch beim KWO-Gelände bin ich noch nicht auf dem aktuellsten Stand. Klar ist, dass das Filetstück bestmöglich im Sinne der Bürger entwickelt werden muss.

Haben Sie als "neuer Besen" auch vor, im Bürgermeisterbüro durchzukehren?

Ich werde mir wohl einen neuen Schreibtisch hinstellen. Der alte passt schon durch meine Körpergröße und die Ergonomie nicht mehr. Behelfsmäßig ist erst einmal etwas unter die Füße gebastelt worden. Die alten Möbel und die Uhr werden aber nicht verschwinden. Und die meisten Bilder bleiben auch da.