Theateraufführungen mit Audiodeskription

Die nächsten Termine für Theater mit Audio-deskription sind:"Endangered Species" von House of Living Colors, 18.1., 19.15 Uhr, Sophiensæle, Berlin-Mitte; T4-Gedenkveranstaltung "I Can Be Your Translator: Das Konzept bin ich", 26.1., 15.45 Uhr, Sophiensæle, Berlin-Mitte; "Vivid Grand Show", 7.2., 16.30 Uhr, Friedrichstadt-Palast, Berlin-Mitte; "Othello" von William Shakespeare, 10.2., 17.30 Uhr, Berliner Ensemble, Berlin-Mitte.

Die Spielplan-Ansage informiert unter Tel. 030 27908776 über aktuelle Aufführungstermine mit Audiodeskription in Berlin.

Weitere Infos unter: blog.theaterhoeren-berlin.de⇥red