Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Ein Hauch von Pippi Langstrumpfs Attitüde weht derzeit durch die Flure von Oberhavels Kreisverwaltung in Oranienburg. Fühlt sich der Gang in die Behörde für die meisten sonst eher nach dem Betreten eines grauen Paragrafen-Dschungels an, der meist mit unangenehmen Gedanken und Bedenken verbunden ist, bieten seit Dienstag die farbenfrohen Bilder von Helma Marquardt die Möglichkeit für ein wenig Ablenkung. "Ich male meine Bilder, wie sie mir gefallen", sagt die 59-jährige Hobby-Künstlerin aus Bärenklau zur Vernissage. Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf machte sich die Welt schließlich auch "widewide wie sie ihr gefällt".

Ausgleich zum Schulalltag

Nun wird durch Aquarelle und einige ausgewählte Acrylbilder an den Wänden eine Verwaltung sicherlich zu keiner Villa Kunterbunt. "Aber es kann ein positiver Eindruck mit auf den Weg gegeben werden", ist sich Landrat Ludger Weskamp (SPD) sicher. Er eröffnete am Dienstag die "Mixt(o)ur durch Stadt, Land und Natur" betitelten Visitenkarte von Helma Marquardt. "Ich freue mich, wenn ich dem Betrachter angenehme Gefühle vermitteln kann", unterstützte sie die Worte des Verwaltungschefs.

In Oberkrämer zumindest ist die gebürtige Berlinerin, die 1993 aufs Land zog, bekannt. "Ab 1996 war sie bis zu meinem Ruhestand meine Schulsekretärin", sagte mit Hubert Gediga der ehemalige Direktor der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule. Gediga ist jetzt Ortsvorsteher, Helma Marquardt sitzt weiter im Sekretariat. Ein Job, der gerne mal dazu verleitet, ihn mit nach Hause zu nehmen. "Das Malen ist mein Ausgleich. Ich kann mich frei entfalten", sagt die Künstlerin, die seit 2016 Mitglied im Verein Kunstraum-Oranienwerk ist. Ihr Atelier sei ihr Rückzugsort.

Zwei kleine Anekdoten: Auf einem Klassentreffen neulich sagte eine ehemalige Mitschülerin zu Helma Marquardt: "Ich habe mir fast gedacht, dass du so etwas machst." Schon früher habe sie statt mit blauer Tinte mit solcher in lila und türkis geschrieben. Die damals nur angedeutete künstlerische Ader brach sich Jahrzehnte später Bahn.

Malen wie Katharine Hepburn

Und dann war da noch Katharine Hepburn, mit großem Hut an einer Staffelei, entspannt malend. Diese Szene aus einem Film imponierte Helma Marquardt. 2006 unterstützte ihr Mann die Realisierung. "Er schenkte mir einen Malkurs und Equipment." Ihr Handwerk brachte sie sich im Selbststudium bei, besuchte Kurse, suchte den Austausch mit anderen Künstlern. 2011 folgten erste Ausstellungen. "Sie hat schon immer filigran gearbeitet. Die Entwicklung ist deutlich sichtbar", lobte Christiane Grintzewitsch vom Kunstraum-Oranienwerk. Helma Marquardt Ziel ist es, eigene Malkurse zu geben und Kunstreisen zu veranstalten.

Zu sehen sind in der Kreisverwaltung auf zwei Etagen bunte Gebäude, mit Kreide skizziert und im Anschluss mit Aquarellfarben koloriert. Die Motive: die Olympiastadien München und Berlin, die Hamburger Elbphilharmonie, die Gedächtniskirche. Ihr Lieblingsmotiv (zu sehen in sämtlichen Farbvariationen): das Brandenburger Tor. Die Brandenburg-Verbindung, immerhin hat sich ihr Herzschlag mittlerweile dem beschaulichen Landrhythmus angepasst, repräsentieren die Bockwindmühle Vehlefanz, ihre Schule, das Oranienburger Schloss ("Bei mir ist es mal blau, mal gelb.") und – etwas überraschend – der Havelplatz in Hennigsdorf. "Den finde ich schon sehr imposant", gibt sie ihren ganz eigenen künstlerischen Blick weiter. Die Gebäude nehmen das zweite Obergeschoss in Besitz, im ersten sind florale Motive zu sehen. "Der Blumen bin ich etwas überdrüssig geworden. Es ist wie mit guten Büchern, irgendwann möchte man mal ein neues Genre lesen", sagt Helma Marquardt.