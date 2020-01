MOZ

Zepernick Ein 41-jähriger Radfahrer wurde am frühen Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Zepernicker Buchenallee verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Radfahrer auf der Schönower Chaussee in Richtung Zepernick unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Buchenallee kam es dann zur Kollision mit dem Seat Ibiza. Wieso, das ist derzeit noch völlig unklar.

Während der 41-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Buch kam, blieb die Autofahrerin unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro.

Kupferrohre gestohlen

Wie bei der Polizei am Montag angezeigt wurde, haben noch Unbekannte von einer Baustelle in der Telekom Straße mehrere Meter Kupferrohre gestohlen. Ein Teil des Diebesgutes konnte in der näheren Umgebung aufgefunden werden, wo die Rohre zum Abtransport bereit gelegt worden waren. Der hinterlassene Sachschaden für die betroffene Firma wird mit 500 Euro angegeben.

Transporter aufgebrochen

Ein Kleintransporter der Marke Renault wurde Ziel eines Diebstahls. Der oder die Unbekannten stahlen aus dem Fahrzeuginneren diverse elektrische Werkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf zirka 3500 Euro geschätzt.