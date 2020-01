Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Ein Oranienburger Autohaus hat einen Kfz-Diebstahl aufgeklärt. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Demnach sei dort am Dienstag ein Mercedes CLA 180 zur Reparatur abgegeben worden. Bei der Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer durch Mitarbeiter des Autohauses stellte sich heraus, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war. Die Polizeiinspektion Heidekreis in Niedersachsen hatte den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. Die Oranienburger Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

Angaben dazu, wer den Mercedes dort zur Reparatur abgegeben hatte, machte die Polizei nicht.

Außerdem meldete die Polizei am Mittwoch, dass am Dienstagabend ein Honda CRV vom Parkplatz an der Breiten Straße in Oranienburg gestohlen wurde. Die Tat soll sich zwischen 15 bis 22.50 Uhr ereignet haben. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-ZU 518 wurde zur Fahndung ausgeschrieben.