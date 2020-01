Bärbel Kraemer

Bad Belzig/Brück/Niemegk/Wiesenburg Lina, Hilde und Adam, Nala, Theda und Oskar, Tilda, Haylay und Theo gehören zu den Babys, die in 2019 in hiesiger Region geboren wurden. Exakt erblickten 208 Kinder zwischenBad Belzig und Brück, Niemegk und Wiesenburg das Licht zur Welt. Darunter waren 99 Mädchen und 109 Jungen. Zum Vergleich: Die Gesamtstatistik des Jahres 2018 weist 260 Geburten aus (120 Mädchen und 140 Jungen).

Mit 89 Geburtsanzeigen wurden im Bad Belziger Standesamt die meisten Geburten beurkundet. Dennoch sind auch in der Kur- und Kreisstadt weniger neue Erdenbürger als im Vorjahr zur Welt gekommen. 2018 waren es noch 104 Kinder (55 Mädchen, 49 Jungen).

Unter den 89 Neugeborenen des vergangenen Jahres - 51 Jungen und 38 Mädchen - war zudem ein Zwillingspaar. Die Kinder wurden, bis auf zwei Hausgeburten, vorrangig in Brandenburg/Havel, Potsdam und Lutherstadt Wittenberg entbunden. In der Gunst der frisch gebackenen Eltern standen wiederum die Vornamen Hannah und Maja besonders hoch. Jeweils zwei Mädchen wurden mit diesen Namen bedacht. Alle anderen Vornamen wurden nur einmal vergeben. Anders bei den Jungen. Hier rückte der Vorname Emilian, viermal gewählt, auf den Spitzenplatz im Namensranking. Gefolgt von Leon, Julien, Oskar und Ben, die sich jeweils zweimal in der Statistik widerspiegeln. Für Doppelnamen entschieden sich Eltern nach Aussage von Bad Belzigs Pressesprecherin Antje Schühlein hingegen nur noch selten.

Lene und Wanda, Mara und Pia, Erna Charlotte und Antonia Sophie sowie Robin und Mailo, Joschua und Leonard sowie Jakob und Nils gehören zu den 24 Kindern, die im Amt Niemegk geboren wurden. In 2018 weist die dortige Statistik die Geburt von 37 Kindern aus Die 14 Mädchen und zehn Jungen (2018: 18 Mädchen, 19 Jungen) erblickten überwiegend in Lutherstadt Wittenberg, Luckenwalde und in Brandenburg/Havel das Licht der Welt. Bei der Namensgebung für den Nachwuchs vertrauten die Eltern aus dem Amt auf bodenständige Rufnamen. Johanna, Erna Charlotte, Magda und Theo stehen stellvertretend dafür. Drei Neugeborene erhielten von den Müttern und Vätern einen Doppelnamen, zwei Kinder - ein Mädchen und ein Junge - erhielten sogar drei Vornamen.

In der Großgemeinde Wiesenburg wurden 22 Geburten beurkundet (2018: 25). Die neun Mädchen und 13 Jungen kamen in der Lutherstadt Wittenberg, in Brandenburg/Havel und in Berlin zur Welt (2018: sechs Mädchen, 19 Jungen). Bei der Namensgebung zeigten sich die Eltern kreativ und großzügig. Immerhin erhielten neun Kinder zwei Vornamen, eines drei Namen und ein weiteres Baby einen Doppelnamen mit Bindestrich. Hanna Marleen und Marlene Leonora sowie Vilis Karl und Hans Harald stehen stellvertretend dafür. Was Niklas, Henrik, Adam, Hilde, Lara und alle anderen Kinder des Jahres 2019 später einmal freuen dürfte-ihre Vornamen sind in ihrem Jahrgang damit einmalig.

Über Babyglück im Doppelpack konnte sich in 2019 im Amt Niemegk und in der Großgemeinde Wiesenburg jedoch kein Elternpaar freuen.

Das Amt Brück meldete wiederum 73 Geburten (2018: 94). Darunter waren drei Zwillingspaare. Die 38 Mädchen (2018: 41) und 35 Jungen (2018: 53 Jungen) kamen ebenfalls fast alle in den umliegenden Geburtskliniken zur Welt. Allerdings beurkundete Standesbeamtin Andrea Bimberg auch drei Hausgeburten.

Der von den im Amt Brück lebenden Elternpaaren meist gewählte Vorname war Sophie. Drei Neugeborenen wurde dieser Rufname gegeben. Der Name Lilly wurde wiederum zweimal für die Nachwuchs gewählt. Weitere Dopplungen gab es nicht. Auch nicht bei den Jungen. Allerdings erhielten im Amt Brück insgesamt 31 Kinder einen Doppelnamen.