Dieter Wetzel

Am 11 Am vergangenen Sonnabend führte der FC Stahl Brandenburg sein traditionelles Hallenturnier um den Stahl-Cup in der Sporthalle am Wiesenweg durch. Bei der 5. Auflage kämpften acht Teams in zwei Gruppen in überwiegend sehr spannenden Spielen um den Turniersieg.

In der Gruppe A setzten sich erwartungsgemäß der SV Empor Schenkenberg vor dem FC Stahl Brandenburg I durch. Empor besiegte zuvor das Ü32-Team des FC Stahl und den SV Germania Berge jeweils mit 3:1, ehe ihnen im letzten Gruppenspiel ein 2:2 gegen den FC Stahl I reichte. Die Gastgeber hatten Berge mit 3:0 bezwungen und gegen das eigene Ü32-Team ein 2:2 erreicht. Den dritten Gruppenplatz sicherte sich Gernania Berge dank des 2:0-Erfolgs über den FC Stahl Ü32.

In der Staffel B gab es mit dem FC Pampow einen klaren Sieger. Die Mecklenburger, die aktuell von Maik Aumann trainiert werden, siegten zweimal (SpG Lok/Viktoria Brandenburg 2:0/Brandenburger SRK 1883 4:0) und konnten sich am Ende ein 4:4 gegen den FC Stahl II leisten. Platz zwei ging an die SpG Lok/Viktoria, die sich gegen den BSRK (1:0) und FC Stahl II (4:1) durchsetzten. Dritte wurde die Reserve des Gastgebers, die noch einen 1:0-Erfolg über den BSRK vorweisen konnte.

Die Spannung aus der Vorrunde setzte sich auch in den Halbfinals fort. Gleich im ersten kamen die favorisierten Schenkenberger erst im Neunmeterschießen gegen die SpG Lok/Viktoria weiter. Im zweiten Semifinale kam die 1. Vertretung des FC Stahl zu einem knappen 4:3-Erfolg über Pampow. Die Mecklenburger um Spielertrainer Aumann sicherten sich durch ihren 3:1-Erfolg über die SpG den dritten Turnierplatz.

Kurz vor Mitternacht bestritten der SV Empor Schenkenberg und der FC Stahl I das Endspiel, dass die Erwartungen voll erfüllte. Die Führung wechselte im Spielverlauf ständig. Dem 1:0 durch René Görisch folgte der Ausgleich durch Alexander Mertens. Über die Führung der Gastgeber durch Hubert Horodecki freuten sich die Stahl-Fans nur kurze Zeit, denn Görisch glich rasch aus. Rico Schilling sorgte dann für das 3:2 des Empor-Teams, doch noch vor dem Abpfiff traf Mertens zum 3:3-Endstand. Im anschließenden Neunmeterschießen waren sieben Neunmeter nötig, ehe die Schenkenberger jubeln durften.

Der Sieger hatte mit Martin Rebersky (Empor Schenkenberg) auch den besten Spieler in seinen Reihen. Zum besten Torwart wurde Erik Glatzer (Lok/Viktoria) gewählt. Mit sechs Treffer wurde Jan Nebel (Pampow) bester Torschütze, ganz knapp vor Alexander Mertens, der fünf Tore erzielte.