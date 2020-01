Ulf Grieger

Seelow Die Mitglieder des Seelower Hauptausschusses haben den avisierten Betreiber des Kulturhauses, die Firma von Silvio und Danilo Tech, abgelehnt.

Diese Entscheidung fiel im nichtöffentlichen Teil. Am Dienstag hat Bürgermeister Jörg Schröder Silvio Tech darüber informiert. Über die Gründe haben die Hauptausschussmitglieder Stillschweigen vereinbart, so Schröder.

Der Betrieb des Kulturhauses, das sich seit 1. Januar in der Hand der Kreisstadt befindet, werde vorerst von der Stadtverwaltung übernommen, so der Bürgermeister. Die nächste größere Veranstaltung, der Neujahrsempfang am 20. Januar, sei ohnehin von der Stadt vorbereitet worden.

Silvio Tech erklärte auf Nachfrage, dass er über die Entscheidung des Hauptausschusses sehr erstaunt sei. Zumal auch ihm die Gründe nicht genannt worden seien. "Wir werden das nicht hinnehmen", erklärte er gegen über der Märkische Oderzeitung. Erstaunt reagierte auch Delisha Garmon vom Förderverein Kreiskulturhaus Seelow. Allerdings sei es unter Umständen auch möglich, das vom Förderverein bereits vorbereitete Kulturprogramm auch unabhängig von der Firma der Brüder Tech zu organisieren.

Im März vorigen Jahres hatte Bürgermeister Jörg Schröder den befristeten Vertrag mit Silvio und Danilo Tech zum Betrieb des Kulturhauses unterzeichnet. Seither hatte es bereits eine Reihe von Veranstaltungen im Kulturhaus gegeben, ulg