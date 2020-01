Ulf Grieger

Neuhardenberg Der Fahrer eines Pkw Opel fuhr am Dienstaggegen 19.45 Uhr, von Neuhardenberg in Richtung Wulkow. In Höhe des Abzweigs Neudorf kam er in einer Rechtskurve nach links von der Friedrich-Engels-Straße ab, stieß gegen einen Baum und dann gegen eine Straßenlaterne.

Der 43-Jährige wurde im PKW eingeklemmt und starb noch am Unfallort.

Das Auto war nicht mehr betriebstüchtig und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro.