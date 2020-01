Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Mit dem 8:5-Sieg gegen Titelverteidiger Eismammuts Uckermark haben die Flemsdorfer Haie in der "UEL I" den entscheidenden Schritt zum Erreichen des Halbfinals getan. Da die Teams auf den Rängen 3 bis 5 noch in direkten Duellen aufeinandertreffen, ist mindestens Platz 3 schon sicher. Am Sonnabend gibt es das Spitzenspiel gegen die bisher verlustpunktfreien Oder Griffins.

"Haie" gegen "Mammuts" lieferten sich zunächst das wohl torärmste Drittel dieser laufenden Spielzeit: Lediglich der in der Torschützenwertung führende Tony-Fränk Schultze markierte in den ersten 20 Minuten einen Treffer zum Flemsdorfer 1:0.

Im Mitteldrittel dauerte es allerdings nur knapp zwei Minuten, ehe Adam Dydek ausglich. Beide Goalgetter ließen weitere Erfolgserlebnisse im zweiten Durchgang folgen – Schultze 2:1, Dydek 2:2, Schultze 3:2. Und die überragenden Akteure ihrer Mannschaften legten auch im Schlussabschnitt noch jeweils zweimal nach.

Die Mannschaften unterschied allerdings, dass es auf Eismammuts-Seite mit Alexander Hermann (traf zum 4:4/46.) nur noch einen anderen Torschützen gab, während die Flemsdorfer durch Marcel Haucke das 4:3 markierten und nach dem zwischenzeitlichen 4:5-Rückstand die Partie durch Thomas Koppe (57.), Michael Witmann (59.) und eben zweimal Schultze (54., 59.) zum 8:5-Erfolg drehten.

Eisbären können wieder hoffen

Mit dem ersten Sieg im sechsten Saisonmatch haben die Schwedter Eisbären ein Zeichen dafür gesetzt, dass sie den Kampf gegen den Abstieg aus der "UEL I" (oder zunächst das Verhindern der Relegationsspiele gegen den UEL-II-Ersten) noch nicht aufgegeben haben. Gegen Lokomotive Berlin legten Philipp Schön (2., 5.) und Michael Schwantes (4.) früh zur 3:0-Führung vor. Die Hauptstädter trafen nur einmal bis zur ersten Drittelpause und im Mitteldurchgang gar nicht, während die Schwedter dank des Doppelschlags von Ralf Schulz mit einem komfortablen 5:1 ins Schlussdrittel gehen konnten.

Hier passierte nichts Gravierendes mehr: Martin Pieper traf zwei weitere Male für die Eisbären, ehe die Lok-Kufencracks mit drei Toren in Folge bis zur vorletzten Minute auf 4:7 herankamen. Den Schlusspunkt zum 8:4 setzte nochmals Schön.

Die Eisbären stehen jetzt bei vier Punkten aus sechs Partien, die Berliner haben einen Zähler mehr bei gleicher Spielanzahl und fast identischen Gegnern: Beide haben noch Titelverteidiger Eismammuts Uckermark (auch erst mit fünf Punkten auf dem Konto, allerdings einem weniger absolvierten Match) als Kontrahenten, Lok trifft zudem noch auf die Flemsdorfer Haie und die Eisbären auf die Oder Griffins, wo Erfolge sicher schwer fallen.

Vorrunde endet am 16. Februar

Mit den jeweils 13. Spieltagen enden am 15./16. Februar die Vorrunden in den beiden Ligen-Teilen, wobei die "UEL I" dann beide Partien am Sonnabend austrägt (Griffins – Eisbären, Berlin – Eismammuts) und die "UEL II" tags darauf doppelt spielt.