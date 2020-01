Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Neujahrsempfänge sind inzwischen nicht nur in der Politik oder bei großen Institutionen eine Tradition. Auch in Sportvereinen nimmt man sich die Zeit, gemeinsam auf ein abgelaufenes Jahr zurückzublicken, in die Zukunft zu schauen und auch einmal Danke zu sagen. So auch der FC Strausberg.

Sorgen um Oberligaverbleib

Er hatte ein turbulentes Jahr. Vor allem um die erste Männermannschaft musste man sich große Sorgen machen, dass sie den Klassenerhalt in der Oberliga schaffen wird. Auch in der aktuellen Saison hat sich daran erst einmal nicht viel geändert.

Bevor es aber in die Einzelheiten in dieser kleinen Feierstunde ging, nahm der Vorstand eine Ehrung vor. Sie ging an das "Mädchen für alles" im Verein, Susan Domienik. Sie widmet sich als Schriftführerin nicht nur den eher unspektakulären Dingen, sie ist auch meist mit dabei, wenn die Erste spielt. Sie kümmert sich um die Versorgung der Spieler und Schiedsrichter und auch um die Gäste am Spieltag. Vor allem aber ist sie in der Nachwuchsabteilung des FC Strausberg sehr aktiv. Diese Ehrung hielten deshalb viele im Verein für überfällig.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die jüngsten Monate des Oberligateams. Nur mit viel Glück konnte die Klasse gehalten werden. Der FC Strausberg wurde in der Endabrechnung 13. der Tabelle und hatte nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten Nicht­absteiger.

Trainer Christof Reimann stand vor Beginn der neuen Serie vor einer sehr schwierigen Aufgabe, denn spektakuläre Neuzugänge kamen nicht. Im Gegenteil, wichtige Spieler verließen den Verein mit dem Ende der Serie.

Trotzdem ging es durchaus optimistisch in das neue Spieljahr, das gleich mit einem Knaller begann. Zu Gast in der Energie-Arena war Aufsteiger Victoria Seelow. Der Mitkonkurrent aus Märkisch-Oderland sorgte für eine Überraschung, denn nicht nur die Fachleute hatten einen Sieg des FCS erwartet. Das Ostbrandenburg-Derby der Oberliga endete mit einem 4:2-Erfolg der Seelower.

Schon in diesem Auftaktmatch wurde deutlich, wo die Schwächen des FCS in dieser Saison liegen. Im Abwehrbereich ging es teilweise sehr konfus zu. Das setzte sich im zweiten Saisonspiel beim Titelanwärter Tennis Borussia fort. Es gab eine 0:5-Packung. Die Strausberger hatten ein schweres Auftaktprogramm und mussten auch gegen Hertha 03 Zehlendorf vier Tore schlucken (2:4). Es folgten eine weitere Niederlage in Greifswald (1:4) und am fünften Spieltag eine ganz bittere Stunde: Gegen den MSV Pampow verlor die Mannschaft von Trainer Reimann gar mit 1:6. Rufe nach einem Trainerwechsel wurden inzwischen immer lauter.

Doch es wurde zunächst besser, denn zwei Siege folgten. War der Erfolg gegen Aufsteiger Tasmania Berlin (2:1) noch im Plan, überraschte der FCS den heimstarken Torgelower FC Greif mit 3:2. Katastrophal war dann aber wieder die Leistung gegen den FC Hansa Rostock II. Strausberg verlor mit 0:6 und musste auch beim SC Staaken mit 0:4 eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Das war zugleich das erste Saisonspiel ohne Christof Reimann, der zwischenzeitlich beurlaubt worden war. Reimann wechselte zum BFC Dynamo. Oliver Richter übernahm die Aufgabe, den FC Strausberg nun möglichst schnell wieder in die Erfolgsspur zu führen.

Der frische Wind half zunächst nicht viel. Gegen den Brandenburger SC und Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg gab es eine 0:2-Niederlage. Lichtblicke wurden der 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal und das 1:1 gegen die TSG Neustrelitz.

Obwohl es weitere Niederlagen gab – 0:3 bei Blau-Weiß Berlin, 1:3 beim Ludwigsfelder FC, 0:2 beim Charlottenburger FC Hertha 06 – es gibt wieder ein Stück Hoffnung in Strausberg. "Ich denke, die Saison wird sich tatsächlich erst in ihrer Schlussphase entscheiden. Wir haben zu Beginn der Rückrunde ein super schweres Programm vor uns", schätzt Trainer Oliver Richter die Lage ein.

Hoffnungsvoller Nachwuchs

FCS-Vizepräsident Matthias Luttmer sprach in seiner kurzen Neujahrsrede allerdings auch vom hoffnungsvollen Nachwuchsfußball. "Mit den B- und C-Junioren, sie sind derzeit jeweils Tabellenzweite der Landesklasse Ost, könnten wir im Sommer sogar Aufstiege in die Landesliga feiern", blickte er voraus.

Generell gibt es gute Nachrichten aus dem Nachwuchsbereich. Marko Zabel, Präsident des FC Strausberg, berichtet, dass es gerade bei jungen Trainern und Co-Trainer und auch Talenten wieder Zulauf gibt.