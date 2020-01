Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Am vergangenen Samstag gab der FC Stahl Brandenburg den Frauen wieder die große Bühne, als er zum 8. Allianz-Girls-Cup in die Halle am Wiesenweg lud.

In der Gruppe A setzten sich die spielstarken Frauen des SV Babelsberg 03 souverän durch. In ihren drei Gruppenspielen gingen sie dreimal als Sieger (SG Blau-Weiß Beelitz 2:0, FC Stahl 2:1, SSV Besiegdas Magdeburg 3:1) vom Platz. Den wichtigen zweiten Platz sicherten sich die Gastgeberinnen, die Erfolge über Besiegdas (3:1) und Beelitz (1:0) einfuhren.

Ein ähnliches Bild in der Staffel B. Die Frauen des 1. FC Union Berlin bezwangen das 2. Team des FC Stahl, das als Spielvereinigung mit dem FC Borussia Belzig in der Kreisliga antritt und hier in der Halle unter dem Namen FCBorussia antrat, mit 2:1. Weiterhin besiegten die Unioner den TSV Chemie Premnitz mit 2:0 und den 1. FFC Turbine Potsdam III mit 3:1. Zweite in dieser Staffel wurden die TSV-Damen, die sehr effektiv auftraten. Ihnen reichten zwei Chancen im Spiel gegen Turbine um mit 1:0 gewinnen und auch gegen die Borussen reichte ein knappes 1:0 zum Erfolg.

Die Stahl-Fußballerinnen von Trainer Oliver Gühne trafen im Halbfinale auf die Unionerinnen. Hier machte sich die mangelnde Durchschlagskraft bemerkbar. Marlen Wodtke wurde schon zum Turnierstart vermisst, dann war nach dem ersten Spiel auch noch für Annika Wassertoth aufgrund von Rückenproblemen Schluss. Den Gastgeberinnen fehlte nun eine echte Torjägerin. Den 0:1-Rückstand konnte Cindy Wichmann zwar noch egalisieren, das war es dann aber, trotz vorhandener Möglichkeiten. Die Gäste zogen mit einem 3:1-Sieg ins Finale ein.

Im Spiel um Platz drei wurden die Brandenburgerinnen von den TSV-Damen überrascht, die gleich in Führung gingen. Das Stahl-Team verkürzte zwar noch auf 1:3, doch die Premnitzerinnen sicherten sich dank des 4:1-Erfolg den dritten Turnierrang.

Im Finale setzte sich die Klasse der Babelsbergerinnen durch, gewannen mit 4:2 verdient diesen Wettbewerb. Sie stellten mit Zena auch die beste Torschützin, während der Verlierer mit Michelle Missler die beste Spielerin in ihre Reihen hatte. Leann Schulz von Borussia Belzig überzeugte als beste Torfrau.

Oliver Gühne gönnt seiner Mannschaft noch bis zum 27. Januar ihre Winterruhe, dann soll die Vorbereitung für die Rückserie starten.