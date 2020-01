Andrea Linne und Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Am Tag drei der Ermittlungen zu dem vernachlässigten fünfjährigen Mädchen aus Eberswalde gibt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder Auskunft.

Ingo Kechichian informiert auf MOZ-Nachfrage von einer Wohnungsdurchsuchung, die am Dienstag durchgeführt worden sei und spricht von einer "verdunkelten Wohnung".

Wie berichtet war das Kind mit seinen zwei Geschwistern am 19. Dezember 2019 vom Jugendamt Barnim in Obhut genommen worden. Das Mädchen soll große Entwicklungsdefizite aufweisen und unterernährt gewesen sein. Dass es zwei Jahre kein Tageslicht gesehen haben soll, dementiert das Barnimer Jugendamt inzwischen. Kechichian spricht von starkem Untergewicht der Fünfjährigen. Die Familie lebt in der Stadtmitte in Eberswalde.

Die leiblichen Eltern seien bei der Durchsuchung anwesend gewesen. Inzwischen hat das Amtsgericht Frankfurt/Oder, das eine Sonderabteilung für häusliche Gewalt unterhält, die Beschlagnahme der Krankenakte des Kindes, das im Bernauer Klinikum versorgt worden ist und nun im Land Brandenburg untergebracht wurde, angeordnet.

"Der Fokus liegt aktuell auf der Beweissicherung", sagte Kechichian. Die Akte des Jugendamtes liege der Staatsanwaltschaft, die zum Tatvorwurf der Misshandlung Schutzbefohlener ermittelt, nicht vor und wurde auch nicht durch Gerichtsbeschluss beschlagnahmt. Das Jugendamt müsse aber Auskunft erteilen. Außerdem, so Sprecher Ingo Kechichian, solle ein rechtsmedizinischer Sachverständiger das Mädchen begutachten.

