Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Eine Weichenstörung sorgt seit Dienstagmittag für Verzögerungen im Bahnverkehr zwischen Oranienburg und Berlin. Betroffen seien die Abschnitte Berlin–Blankenburg und Berlin–Karow West. Züge wie der Regionalexpress RE5 und der neue Intercity 17 mussten deshalb über Hohenschönhausen und Lichtenberg umgeleitet werden. Dadurch kam es zu Fahrtzeitverlängerungen um mindestens 15 Minuten.

Bedauerlicherweise wurden Fahrgäste erst in den Zügen und nicht an den Bahnsteigen darüber informiert. Die Weichenstörung solle am Mittwochmittag behoben sein, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage mit. Danach könne es durch "Rückstaueffekte" noch zu weiteren Verzögerungen kommen.