Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Im Auftrag der Tesla Manufacturing Brandenburg SE wird in der Gemeinde Grünheide ein Bürgerinformationsbüro eingerichtet, das am morgigen Donnerstag erstmals öffnet.

Das teilt die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit. In dem Büro können Fragen zum Bauvorhaben der "Gigafactory Berlin-Brandenburg" gestellt werden. Der US-Autohersteller will die Fabrik auf einem etwa 300 Hektar großen Waldstück in der Gemeinde Grünheide errichten.

Das Informationsbüro wird direkt am Grünheider Marktplatz, in unmittelbarer Nähe zum Rathaus, eingerichtet. Es findet in den Räumen des Netz-Werk-Ladens, Am Marktplatz 8, Platz. Geöffnetist es dienstags und donnerstags, von 17 bis 19 Uhr, im Zeitraum vom 16. Januar bis zum 4. Februar 2020.

"In dem Büro werden im Auftrag von Tesla zwei Damen sitzen", sagte Rathaussprecherin Ariane Kaatz. Die beiden hätten sich bereits in der vergangenen Woche vorgestellt. Ob es sich dabei um Mitarbeiterinnen von Tesla oder um Mitarbeiterinnen eines von Tesla beauftragten Unternehmens handelt, konnte die Sprecherin nicht mit Sicherheit sagen.

Die Veranstaltungen, die im Netzwerkladen stattfinden, organisiert die Diplom-Kauffrau, Bildungsmanagerin und Dozentin Christine de Bailly seit einigen Jahren. "Ich finde das toll, dass der Netzwerkladen dazu beitragen kann, dass die Bürger informieren können. Denn es wird ja viel gemunkelt, was alles sein könnte."

Mehr lesen: Wasserversorgung und Tarifbindung - Gigafactory in Grünheide: Ausschuss fordert mehr Transparenz von Tesla

Kaufvertrag noch nicht unterschrieben

Tesla will in der Fabrik bis zu 500 000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y sowie künftiger Modelle pro Jahr bauen, zunächst sollen es etwa 150 000 Fahrzeuge pro Jahr sein. Der Minister rechnet damit, dass das Gelände nach Abschluss der Rodung von Wald Mitte März fertig vorbereitet für den Bau sei. Der Tesla-Vorstand hat den Kaufvertrag mit dem Land bisher noch nicht unterschrieben. Steinbach sagte, dies solle laut Tesla bis Ende dieser Woche geschehen.