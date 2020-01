BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Stadtteilbibliothek Hohenstücken richtet zum sechsten Mal in Folge den beliebten Manga- und Comic-Zeichenwettbewerb aus und ruft alle alle Hobbyzeichner ab sechs Jahren zum Mitmachen auf. Nach oben besteht keine Altersbegrenzung.

Die einreichten Werke dürfen farbig, schwarz-weiß, mit Bleistift, Buntstift oder Tusche gezeichnet sein – jeder Stil ist erlaubt und der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt. Wer am Wettbewerb teilnehmen will, reicht sein gelungenstes Werk bis zum 9. April in der Stadteilbibliothek Hohenstücken, Walther-Ausländer-Str. 1, ein. Die Siegerehrung findet dann am 30. April um 15 Uhr statt. (red)