Der Rewe-Markt in der Neuendorfer Straße: hier wurde am Montagabend eine Mitarbeiterin verletzt, als sie sich den Räubern in den Weg stellte. © Foto: Fischer

Der 35-jährige Tatverdächtige, der am Montagabend mit einem weiteren Mann einen Rewe-Markt in der Neuendorfer Straße überfallen und dabei eine Frau mehrfach geschlagen hatte, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. © Foto: Julian Stratenschulte

BRAWO

Brandenburg an der Havel ( ) Der 35-jährige Tatverdächtige, der am Montagabend mit einem weiteren Mann einen Rewe-Markt in der Neuendorfer Stra0ße überfallen und bei seiner Flucht eine Frau niedergeschlagen hatte, sitzt in Untersuchungshaft.

Er befand sich am Dienstag bis in den Nachmittag im polizeilichen Gewahrsam. Dort kam es zu weiteren Straftaten gegenüber Polizeibeamten. Der Brandenburger bedrohte und beleidigte er die Beamten, die sein Handeln in entsprechenden Strafanzeigen dokumentierten. Da die Potsdamer Staatsanwaltschaft, wegen des begangen räuberischen Diebstahls Haftantrag gestellt hatte, wurde der Mann gegen 14.30 Uhr danneinem Richter am Amtsgericht Brandenburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt an. Der 35-Jährige wurde anschließend dorthin überstellt.

Hier die Polizeimeldung vom Montag