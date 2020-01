René Wernitz

Rathenow (MOZ) Von flächendeckender Breitbandversorgung für schnelles Internet kann im Landkreis Havelland längst noch keine Rede sein. Sie soll aber bis 2024 zur Realität werden. Der Ausbau könne nun beginnen, heißt es aus der Kreisverwaltung. Es sind Gesamtkosten von 55 Millionen Euro veranschlagt.

Der Landkreis muss sich aber nur zu einem vergleichsweise geringen finanziellen Teil an der Investition beteiligen. 5,5 Millionen Euro sind für den Breitbandausbau im Kreishaushalt bereits eingeplant. Den Löwenanteil von 33,7 Millionen Euro stemmt der Bund im Rahmen der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland", hier zuständig das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Mit 16 Millionen Euro fördert das Land Brandenburg das Projekt.

Die notwendigen Förderbescheide von Bund und Land sind kürzlich dem Landkreis Havelland zugegangen. "Das ist eine tolle Nachricht gleich zu Beginn des Jahres", so ein erfreuter Landrat Roger Lewandowski (CDU).

Vorgesehen sind so genannte Gigabit-Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s in bisher unterversorgten Haushalten, in allen Bildungseinrichtungen sowie in Gewerbe- und Industriegebieten. Damit der Breitbandausbau beginnen kann, müssten zunächst die Kreistagsabgeordneten die Zuschläge für die Aufträge an die ausführenden Telekommunikationsunternehmen vergeben, wird seitens der Kreisverwaltung erläutert. Dazu werden die Abgeordneten kurzfristig zu einer Sondersitzung des Kreistags zusammenkommen.