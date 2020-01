Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Landwirte brechen an diesem Freitag erneut mit ihren Traktoren zu einer Sternfahrt nach Berlin zur Internationalen Grünen Woche auf, um dort gegen die Gesetzgebung zu demonstrieren, die sie nach eigenen Angaben einschränkt. Aus dem Land Brandenburg werden rund 500 Teilnehmer erwartet. Mit Verkehrsbehinderungen muss ab 6 Uhr in Ostprignitz-Ruppin und im Havelland vor allem auf der Landesstraße 14 und der Bundesstraße 5 im Raum Wittstock, Kyritz, Friesack und Nauen gerechnet werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.