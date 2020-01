Ulrike Gawande

Wusterhausen (MOZ) Speedy, Willi, Robi, Kai, slO(w)PRo oder Kleiner Flitzer – wie soll er heißen, der autonom fahrende Bus, der seit 2019 in Wusterhausen im Testbetrieb unterwegs ist? "Er sieht niedlich aus und ist vielen ans Herz gewachsen", heißt es auf der Projekt-Homepage. Nun soll das neue "Kind" der Region einen Namen bekommen. "Wir wollten aber nicht alleine entscheiden", so Felix Kalvelage von der zuständigen Regionalentwicklungsgesellschaft (REG). Mit Unterstützung der Bürger und der Schulen vor Ort entstanden die sechs Namensvorschläge, über die bis 24. Januar unter www.autonv.de abgestimmt werden kann. "Der Siegername soll bald sichtbar am Fahrzeug angebracht werden", sagt Felix Kalvelage.

Dritter Streckenabschnitt

Am Montag, 20. Januar, wird es im Wegemuseum, Am Markt 3, von 13 bis 16 Uhr eine Informationsveranstaltung zu dem Projekt anlässlich der offiziellen Eröffnung des dritten Streckenabschnittes geben. Seit 19. Dezember läuft bereits der Probebetrieb auf dem Abschnitt, der nun auch den See und das Wohngebiet "Am Horstberg" an die Stadt anbindet. Dort haben die Fahrgäste nicht nur am Bahnhof Anschluss an die Regionalbahn RB 73 von Kyritz nach Neustadt, sondern auch an den Plusbus 711 von Kyritz nach Neuruppin.

Insgesamt ist die Fahrstrecke jetzt acht Kilometer lang und somit Europas längste Teststrecke im automatisierten Linienbetrieb. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von zwei Millionen Euro, das mit 1,54 Millionen Euro über die Richtlinie "Automatisiertes und vernetztes Fahren" gefördert wird, läuft noch bis 30. Juni.