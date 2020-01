Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Die Zukunft von Birkenwerder hängt im Rathaus. Zumindest kann an den Wänden im Foyer gesehen werden, wie der Bildungs- und Kulturcampus, der auf dem Obermühlenareal zwischen Feuerwehr und Briese gebaut werden soll, aussieht. Dort wird der Siegerentwurf des Realisierungswettbewerbs präsentiert

Den Wettbewerb hat das Architekturbüro Pussert-Kosch mit dem Landschaftsarchitekten Till Rehwaldt (beide aus Dresden) gewonnen. Sie erhielten am Dienstagabend zur Ausstellungseröffnung das Preisgeld in Höhe von 33 250 Euro. Neben dem Siegerentwurf werden weitere Wettbewerbsentwürfe gezeigt. Insgesamt haben 13 Büros teilgenommen.

Geplant sind auf dem Gelände drei Gebäude, in denen die Mensa und weitere Räume der Grundschule, der Hort und der Bürgersaal (bis zu 300 Sitzplätze) mit Vorplatz an der Briese untergebracht werden. Die Gebäude sind zwei- und dreigeschossig.

Holzfassade statt Klinker

Vorgesehen ist eine Fassade aus Holz. Durch das Gelände fließt weiterhin der Umflutgraben. "Die Arbeit kann durch die Anordnung der drei Kuben und der Ausbildung des Freiraums einen eigenen Schulcampus kreieren und entspricht in hohem Maße den städtebaulichen, funktionalen und denkmalpflegerischen Anforderungen der Auslobung", heißt es in der Begründung der hochkarätig besetzten Wettbewerbsjury, die erst nach zwölfstündiger Beratung zu einem Ergebnis kam. "Es hat Spaß gemacht, für Birkenwerder die beste Lösung zu suchen", sagte Architekt Achim Kosch. Er hat im Vorfeld der Planung den Ort besucht und auf sich wirken lassen. "Das grüne Briesetal hat mich inspiriert, die kleinteilige Bebauung behutsam in den Naturraum einzufügen."

Nach anfänglicher Skepsis ist Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) inzwischen begeistert. "Das ist ein anspruchsvoller Entwurf mit tollen Zuschnitten." Einwohnerin Ute Lüty freut sich, dass es jetzt endlich einen "schönen Entwurf" gibt, der umgesetzt werden soll. Gemeindevertreter Peter Ohme (Pro Birke) konstatiert, dass "es endlich vorangeht". Heiko Friese (SPD) glaubt, dass die dominanten Baukörper das Bild das Ortszentrum prägen werden. Der Borgsdorfer Architekt und Hohen Neuendorfer Stadtverordnete Oliver Jirka (B90/Grüne) lobte "den tollen Entwurf und die gelungene Optik". Er sieht den Charakter des Briesetals gut aufgenommen.

In diesem Jahr werden weitere Planungen realisiert. Wann mit dem Bau begonnen wird, ist noch offen. Es wird mit einem Investitionsvolumen zwischen 12 und 15 Millionen Euro gerechnet.