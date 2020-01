Hans Still

Lanke (MOZ) Trotz angestrengter Suche von Polizei, Feuerwehr und weiteren Hilfkräften bleibt die Suche nach der vermissten Frau am Obersee bei Lanke ergebnislos.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, soll es sich um eine Bernauerin handeln, die einen Abschiedsbrief hinterlassen hat, sodass die Sorge besteht, die Frau könnte sich nach dem Leben trachten. Zudem wurde das Auto der Frau in Lanke an der alten Feuerwehrwache entdeckt. Daher konzentriert sich die Suche auf die Wälder bei Lanke und auf die Seen.

Laut Bärbel Kotte-Weiß von der Pressestelle des Präsidiums Ost wurde am Mittwoch intensiv im Lanker Obersee und am Ufer des Hellsees gesucht. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Ladeburg und der Lanker Wehr helfen dabei.