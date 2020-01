Siegmar Trenkler

Wulkow (MOZ) Was am 26. Februar 2016 passiert ist, wird dem 35-jährigen Mariusz T. sein Leben lang nachhängen. Der gebürtige Stettiner zeigte sich zwar am Mittwoch bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Neuruppin ungerührt. Doch spätestens nach der Urteilsverkündung wegen schwerer Brandstiftung, für die eine Freiheitsstrafe von drei Jahren verhängt wurde, dürfte es auch für ihn mit der inneren Ruhe vorbei gewesen sein.

T. war seinerzeit wegen einer Ersatz-Freiheitsstrafe, zu der er vom Amtsgericht Braunschweig verurteilt worden war, in der Wulkower Justizvollzugsanstalt. Eigentlich nahm er an, nach seinem 30-tägigen Aufenthalt wieder nach Hause zu dürfen. Dann erfuhr er, dass er im Anschluss in Untersuchungshaft bleiben muss. Diesmal ging es um Diebstahlvorwürfe, die in Bernau verhandelt wurden. Was danach geschah, konnte am Mittwoch nicht vollständig rekonstruiert werden. Fest steht, dass in T.s Zelle ein Feuer ausbrach, durch das am Gebäude und am Inventar ein Schaden von rund 8 300 Euro entstand.

Zufällig das Feuer bemerkt

Ein JVA-Psychologe bemerkte auf dem Weg nach Hause ein oranges Leuchten durch das Zellenfenster. Er alarmierte Kollegen, die auch durch einen Zellennachbarn T.s schon auf den Rauch hingewiesen worden waren. Die weiteren Gefangenen im Trakt wurden evakuiert, während die Flure sich mit dichtem, schwarzem Rauch füllten. Nur in T.s Zelle war niemand zu bemerken. Offenbar hatte er sich in den Waschraum zurückgezogen. Die JVA-Mitarbeiter löschten den Brand. Und zufällig hörte einer von ihnen ein Klopfen aus der Zelle, öffnete, sah T. auf allen Vieren kriechen und dann an ihm vorbei rennen. Daraufhin stellte sich der Häftling zu einigen Mitgefangenen und rauchte erst einmal ein Zigarette.

"Warum sollte jemand in einer Zelle ein Feuer entfachen?", fragte der Staatsanwalt. Das sei schon mehrfach vorgekommen, berichteten einige JVA-Mitarbeiter, weil die Gefangenen dadurch in andere Zellen verlegt würden. Und weder, dass T. vor dem Brand ungehalten war, noch danach ungerührt auftrat, ist wirklich ein Beweis, wie das Gericht feststellte.

Was aber nicht zu T.s Darstellung passt, er wäre einfach mit einer brennenden Zigarette in der Hand auf dem Bett eingeschlafen, war ein klitzekleines Detail. Denn der feuerhemmende Bezug der Matratze, die fast restlos verbrannt war, war offenbar vor dem Ausbruch des Feuers entfernt worden und auch später noch in großen Teilen von den Kriminalbeamten gefunden worden.