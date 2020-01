Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Möglichst lange fit und gesund bleiben, das wünschen sich viele Menschen. Wie Arbeitgeber dazu beitragen können und was jeder selbst tun muss, das wird bei der ersten Neuruppiner Gesundheitsmesse erklärt. Diese findet am Freitag und Sonnabend, 24. und 25. Januar, im Qaurtier20 in der Neuruppiner Steinstraße 20 statt. Der erste Messetag richtet sich ausschließlich an Unternehmer in der Region. Am Beispiel der von Christopher Kutzer betriebenen Internetplattform "Kilos ade"wird dort erklärt, wie Unternehmer die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern können und welche Möglichkeiten der Finanzierung es dafür gibt. Am Sonnabend steht die Messe ab 10 Uhr allen Interessierten offen. An diesem Tag werden sich verschiedene Anbieter ausder regionalen Gesundheitswirtschaft präsentieren – von der Kräuterkunde bis zum Waldbaden.

Mit dabei ist außerdem Alexandra Gregus. Die heute 36-Jährige hat vor zwei Jahren die TV-Sendung "The Biggest Looser" gewonnen, da sie mit Sport und Ernährung ihr Körpergewicht mehr als halbieren konnte. Sie wird über ihre Erfahrungen sowie über die Themen Fitness und Gesundheit sprechen.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Laden "Herr Fontane" am Neuruppiner Schulplatz sowie im Fitnessstudio You an der Junckerstraße. Das Ticket für den Einlass kann vor Ort in Speisen und Getränke umgetauscht werden.