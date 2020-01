Judith Melzer-Voigt

Wulkow (MOZ) Die verschiedenen Akteure wollten sich am liebsten noch in Schweigen hüllen. Schließlich sollte erst während der Grünen Woche, die an diesem Freitag in Berlin beginnt, bekannt gegeben werden, wer in diesem Jahr das brandenburgische Dorf- und Erntefest ausrichtet. Nun ist doch schon im Vorfeld etwas durchgesickert: Der Neuruppiner Ortsteil Wulkow stellt die große Feier auf die Beine.

Das bestätigte Frauke Zelt, Sprecherin des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg. "Alles weitere verkünden wir auf der Internationalen Grünen Woche", so Zelt. Auch Wulkows Ortsvorsteherin Janett Mussel darf nichts verraten, nur so viel: "Ich freue mich sehr. Es kommt Arbeit auf uns zu." Neuruppin hatte sich laut Sprecherin Michaela Ott mit dem Ortsteil um das Fest beworben.

Damit bleibt das 17. brandenburgische Dorf- und Erntefest zumindest im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Eigentlich wollte der Ort Biesen bei Wittstock die Feier 2020 ausrichten. Im November 2019 zog Biesen die Bewerbung aber wieder zurück. Der Grund war laut Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann, dass die Organisation zeitlich nicht zu stemmen war. Zuvor war in Ausschüssen des Kreises und der Stadt Wittstock über eine finanzielle Unterstützung diskutiert worden.

Auf der Internetseite des brandenburgischen Landwirtschaftsministeriums war am Mittwoch noch immer zu lesen, dass die Ausschreibung des neuen Veranstaltungsortes des Festes für 2020 noch nicht abgeschlossen ist. Auf der Grünen Woche wird aber Wulkow den Staffelstab von der Gemeinde Passow (Uckermark) übernehmen, die das 16. Dorf- und Erntefest im September des vergangenen Jahres ausgerichtet hatte.

Die Veranstaltung ist in Brandenburg zur Tradition geworden, die alljährlich tausende Besucher anlockt. Das erste Landeserntefest hat 1995 Fahrland auf die Beine gestellt. Seit 1996 gibt es auch das brandenburgische Dorffest. Die Initiative dazu ging vom brandenburgischen Landwirtschaftsministerium aus. Beide Feiern wurden 2004 zu einer großen Veranstaltung zusammengeführt.