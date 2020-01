Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Traditionell öffnet die Libertasschule in Löwenberg, Am Waldstadion 4, zum Jahresbeginn ihre Türen an einem Freitag von 17 bis 19 Uhr, um den künftigen Siebtklässlern einen Einblick in das schulische Leben, den Unterricht, die Unterrichtsräume sowie Lehr- und Lernmaterialien zu ermöglichen. Das ist am diesem Freitag, 17. Januar, wieder der Fall.

In der Bildungseinrichtung können alle Abschlüsse der Oberschule erreicht werden. Besonders stolz sind Schulleitung und Kollegium auf den hohen Anteil an Absolventen, die nach der 10. Klasse das Abitur erfolgreich anstreben. Bereits zum vierten Mal in Folge wurde die Libertasschule in Löwenberg für ihre "hervorragende Berufs- und Studienorientierung" ausgezeichnet. Sie trägt diesen Titel noch bis zum Jahr 2023. Bestätigt wurde diese Leistung zudem durch den 2. Platz im Landeswettbewerb "Starke Schule".

Fragen erwünscht

Die Kollegen aller Fächergruppen werden am Freitag vor Ort sein und die Fragen von Jugendlichen und Eltern beantworten. In den modern eingerichteten naturwissenschaftlichen Kabinetten kann experimentiert werden. Außerdem lädt die Gruppe Darstellendes Spiel zu einer Aufführung ein und zeigt, wie der Kurs aufgebaut ist und was gemacht wird. Auch für das leibliche Wohl der Besucher werden die Schüler mit ihren verschiedenen Angeboten sorgen.

Besonders stolz ist Schulleiter Axel Klicks auf das neue Computerkabinett der Schule. In dem stehen den Schülerinnen und Schülern 32 Arbeitsplätze nebst modernster Technik für das Lernen am PC zur Verfügung.