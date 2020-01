Wieder dabei: Henry, Peter und Robert Schneider lassen sich die Grüne Woche 2020 (hier in einem früheren Jahr) nicht entgehen. Zehn Tage lang gibt es an ihrem Stand leckere Fischkreationen. © Foto: Ralf Loock

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Freitag geht wieder los, das große Schlemmen. Da ein Häppchen, dort ein Gläschen – Geschmacksexplosionen auf jedem Meter. Das ist die internationale Grüne Woche in den Berliner Messehallen. Und erneut werden auch aus der Region Oder-Spree wieder Tausende in die Hauptstadt pilgern. Aber bei den Ausstellern in der Brandenburg-Halle ist der Landkreis ebenso vertreten. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree wird beispielsweise dabei sein, die Agrargenossenschaft Ranzig, Fischer Schneider aus Brieskow-Finkenheerd und die Klosterbrauerei Neuzelle, um nur einige zu nennen. Bekannte Gesichter dürfte der ein oder andere Besucher also auf beiden Seiten der Stände entdecken.

Henry Schneider von der gleichnamigen Fischerei war am Mittwoch bereits in der Halle: "Wir bauen schon auf." Und das läuft bei ihm, bei seinem Bruder und Vater sowie dem Team ganz routiniert. Die Schneiders sind nämlich Stammgäste bei der Grünen Woche. "Wir sind seit 1991 ohne Unterbrechung dabei", betont Henry Schneider. Es gab also im Vorfeld gar keine Zweifel, ob man erneut nach Berlin fährt. Schließlich soll die Reihe nicht reißen. "Es macht einfach Spaß hier", sagt der BrieskowFinkenheerder Fischer und fügt hinzu: "Außerdem können wir so heimische Fische der breiten Öffentlichkeit anbieten." Und das lohnt sich, da sind sich die Schneiders einig, das ist bei jedem Gespräch mit ihnen herauszuhören. Wenn Henry Schneider über die selbst gefangenen und veredelten Weißfische spricht, dann läuft nahezu jedem das Wasser im Munde zusammen.

Auch diesmal hat die Fischerfamilie, die in fünfter Generation in Brieskow-Finkenheerd lebt und arbeitet, einige Spezialitäten in Berlin dabei. Henry Schneider zählt auf: Weißfischbuletten, Räucherfisch, Fischsuppe und auch Fischprodukte in Glaskonserven, die sehr gern gekauft werden, seien genug vor Ort. Alle zehn Tage wird es an dem Stand Leckerlies geben. "Wir wechseln uns da ab, schließlich haben wir zu Hause auch noch einen Betrieb zu führen", betont Henry Schneider. "Was wir merken ist, dass die Leute sensibler sind für regionale Produkte. Bei der Grünen Woche kommen wir mit ihnen ins Gespräch."

Genau das schätzt auch Stefan Frische, der wie sein Vater Geschäftsführer der Neuzeller Klosterbrauerei ist. "Das Feedback der Besucher ist uns sehr wichtig", erklärt er. "Das fließt dann in die weitere Produktentwicklung mit ein." Besonders neugierig ist er in diesem Jahr auf die Resonanz zum Erdbeerbier. Das wird seit dem Sommer des vergangenen Jahres produziert. Und Fritsche liebt es. Die Neuzeller Klosterbrauerei ist bekannt für spezielle Getränkekreationen: Himmelspforte, die beliebte Rote Brause, die fast schon Kult ist, Apfelbier, Closter Zell, Allgäuer Heubier und seit neuestem gibt es auch bei den Neuzellern offiziell Schwarzbier. "Wir sind vielleicht nicht die Ersten, die bestimmte Produkte auf den Markt bringen", sagt Fritsche – unter anderem mit Blick auf das Erdbeerbier. "Aber wenn schon etwas auf dem Markt ist, muss man es 1000 Mal besser machen." Das ist der Anspruch, den er hat und auch erfüllt sieht. "Wir nutzen eben frische Erdbeeren."

Auch ein Urgestein ist dabei

Die Grüne Woche sieht Stefan Fritsche genau wie Henry Schneider als Chance. "Das ist eine wunderbare Möglichkeit, Produkte, die wir im Laufe des Jahres entwickelt haben, vorzustellen." Das Unternehmen hat seit 1991 ebenfalls keine der Messen in Berlin ausgelassen. "Manche der Besucher suchen uns ja auf, weil sie wissen, dass wir immer wieder etwas Neues mitbringen", sagt er. Und manche kämen auch, um ein Grüne-Wochen-Urgestein zu sehen. "Unsere Frau Borchert ist von Beginn an dabei." Und obwohl sie jetzt Rentnerin ist, wollte sie die Grüne Woche gemeinsam mit der Klosterbrauerei erneut erleben. Davor könne man nur den Hut ziehen. Denn so ein Messetag sei anstrengend.

Tickets für die Grüne Woche (17.-26..Januar) gibt es im Internet auf www.gruenewoche.de. Eine Familienkarte kostet beispielsweise 31 Euro. Ein Sonntagsticket pro Person 12 Euro. Weitere Informationen zu den Tickets unter der Telefonnummer 030 47997484